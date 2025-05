10 séries da Netflix que todo mundo precisa assistir em 2025, segundo IA

3 Body Problem - Foto: Reprodução | Netflix

A inteligência artificial revelou quais são as séries da Netflix que os assinantes precisam assistir o quanto antes. O Portal A TARDE fez uma pesquisa no ChatGPT e listou os produtos mais chamativos do catálogo da gigante norte-americana.

A tecnologia também incluiu as justificativas para a seleção envolvendo os produtos.

Entre os motivos apontados pela plataforma para conseguir destacar as séries estão o sucesso de público e crítica, continuações aguardadas, impacto cultural, qualidade narrativa e profundidade temática, potencial de virar tendência e diversidade de gêneros.

Cabe ressaltar que a tecnologia, criada pela OpenAI consegue gerar respostas a partir de uma vasta quantidade de dados preexistentes. O ChatGPT permite a conversação entre o usuário e a inteligência artificial (IA).

10 séries da Netflix indicadas pela IA

3 Body Problem

Dos mesmos criadores de "Game of Thrones", essa série de ficção científica aborda o primeiro contato da humanidade com uma civilização alienígena.

Com produção grandiosa e enredo inteligente, promete ser uma referência em séries épicas por muitos anos.

Bebê Rena

Baseada em uma história real impactante, "Bebê Rena" se tornou um fenômeno por seu retrato cru e emocionante de abuso e obsessão. Mesmo em 2025, é uma série que merece ser descoberta e debatida.

Bridgerton

Com figurinos deslumbrantes e romances envolventes, "Bridgerton" continua como uma das maiores paixões do público. A chegada das novas temporadas torna a série obrigatória para quem adora drama e escapismo de época.

The Diplomat

Este thriller político combina intriga internacional e drama pessoal de forma magistral. A série é perfeita para quem gosta de enredos inteligentes e personagens complexos, e suas próximas temporadas prometem ainda mais tensão.

Avatar: O Último Mestre do Ar

A versão live-action do clássico animado impressionou tanto os fãs antigos quanto uma nova geração. Em 2025, continua como um dos conteúdos mais cativantes para quem gosta de fantasia, ação e grandes jornadas.

One Piece

A adaptação live-action do mangá/anime conquistou o público global com fidelidade, humor e aventura. Com novas temporadas a caminho, "One Piece" é uma maratona obrigatória para quem ama histórias de amizade e sonhos grandiosos.

The Sandman

Baseada nos quadrinhos de Neil Gaiman, "The Sandman" mistura fantasia sombria, filosofia e drama pessoal como nenhuma outra. A segunda temporada amplia ainda mais esse universo mágico e complexo.

Wandinha

Com Jenna Ortega brilhando no papel principal, "Wandinha" se tornou um fenômeno cultural. A nova temporada deve trazer ainda mais mistérios, humor sombrio e reviravoltas na escola Nevermore.

The Night Agent (Agente Noturno)

Cheia de ação e conspirações políticas, "The Night Agent" é perfeita para quem gosta de suspense sem pausa.

Dark

Mesmo concluída, "Dark" continua sendo um dos maiores tesouros da Netflix. Sua trama intricada de viagem no tempo e suas reflexões profundas sobre destino e livre-arbítrio fazem dela uma experiência obrigatória para qualquer fã de séries.