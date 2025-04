Black Mirror e mais: saiba quais são as séries renovadas pela Netflix

Netflix anunciou a renovação de diversas produções - Foto: Divulgação

A Netflix revelou quais séries ganharão novas temporadas e anunciou datas de estreias para algumas das produções mais esperadas pelos fãs. Com retornos de grandes sucessos e despedidas de séries que conquistaram o público, 2025 promete ser um ano agitado no streaming.

Entre os destaques estão 'Bridgerton', 'Stranger Things' e 'Wandinha', que seguem como algumas das produções mais populares da plataforma. Já 'Round 6' retorna com sua terceira temporada marcada para 27 de junho, enquanto 'Black Mirror' estreia seu sétimo ano em 10 de abril.



Além das datas confirmadas, a Netflix também anunciou a renovação de diversas produções, embora sem previsão de estreia. Entre elas, estão 'All of Us Are Dead' (2ª temporada), 'Avatar: O Último Mestre do Ar' (já garantido para a 2ª e 3ª temporadas) e 'ONE PIECE: A Série' (2ª temporada).

Séries com estreia confirmada

• Como Vender Drogas Online (Rápido) | 4ª temporada — 8 de abril

• Black Mirror | 7ª temporada — 10 de abril

• Você | 5ª temporada — 24 de abril

• Ginny e Georgia | 3ª temporada — 5 de junho (4ª temporada já confirmada)

• Round 6 | 3ª temporada — 27 de junho

• Dan Da Dan | 2ª temporada — julho

• Alice in Borderland | 3ª temporada — setembro

• A Concierge Pokémon | Novos episódios — setembro

Séries renovadas (sem data de estreia definida)

• All of Us Are Dead | 2ª temporada

• As Leis de Lidia Poët | 3ª temporada

• Avatar: O Último Mestre do Ar | 2ª e 3ª temporadas confirmadas

• A Diplomata | 3ª temporada

• A Dona da Bola | 2ª temporada

• A Imperatriz | 3ª temporada

• Beauty in Black | 2ª temporada

• BERLIM | 2ª temporada

• Bridgerton | 4ª temporada

• Casamento às Cegas: Brasil | 5ª temporada

• Cem Anos de Solidão | Parte 2

• Com Carinho, Kitty | 3ª temporada

• DNA do Crime | 2ª temporada

• Emily em Paris | 5ª temporada

• FUBAR | 2ª temporada

• Heartbreak High: Onde Tudo Acontece | 3ª temporada

• Love, Death + Robots | Volume 4

• O Poder e a Lei | 4ª temporada

• O Problema dos 3 Corpos | Novos episódios

• ONE PIECE: A Série | 2ª temporada

• Outer Banks | 5ª temporada

• Round 6: O Desafio | 2ª temporada

• Stranger Things | 5ª temporada

• Supacell | 2ª temporada

• Tomb Raider: A Lenda de Lara Croft | 2ª temporada

• Um Espião Infiltrado | 2ª temporada

• Virgin River | 7ª temporada

• Wandinha | 2ª temporada