De graça! Panorama abre com filmes indígenas em Salvador

Panorama Internacional Coisa de Cinema começa nesta quarta-feira, 2. - Foto: Divulgação

A 20ª edição do Panorama Internacional Coisa de Cinema começa nesta quarta-feira, 2, às 20h, no Cine Glauber Rocha, em Salvador, com uma programação que destaca a temática indígena. Os filmes 'A Queda do Céu', de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, e 'Iracema - Uma Transa Amazônica' (1974), de Jorge Bodanzky e Orlando Senna, abrem o festival, que mantém sua tradição de entrada gratuita para a sessão de abertura. Os ingressos poderão ser retirados a partir das 18h na bilheteria do cinema.

No documentário 'A Queda do Céu', o xamã Davi Kopenawa e a comunidade Watorikɨ, na Terra Indígena Yanomami, se mobilizam para a realização do ritual Reahu, um ato de resistência contra as ameaças de garimpeiros e epidemias. O cineasta Eryk Rocha estará presente para debater o filme com o público após a exibição.



Já o docudrama 'Iracema - Uma Transa Amazônica' acompanha a jornada de um caminhoneiro e uma jovem prostituta, refletindo sobre a exploração da Amazônia e seus impactos nos povos indígenas há mais de cinco décadas. O diretor Jorge Bodanzky e a protagonista Edna Cereja estarão na sessão para um debate com os espectadores. A história de Edna também será abordada no média-metragem Edna, 50 anos depois de Iracema, de Alessandro Campos, que será exibido nos dias 6 e 9 de abril dentro da programação do festival.

Música e debates na programação

Antes das sessões, às 19h, o Coletivo Rumpilezzinho se apresenta no foyer do Cine Glauber Rocha. O ingresso para o show tem valor simbólico de R$ 2. Conhecido por mesclar música afro-brasileira e jazz, o grupo valoriza as tradições afro-baianas com uma sonoridade própria.

O primeiro dia do Panorama também marca o início do Seminário de Exibição, reunindo representantes de quase 400 salas de cinema do Brasil. Às 17h, os secretários de Cultura da Bahia e de Salvador, Bruno Monteiro e Ana Paula Matos, participam de um debate sobre políticas públicas para cinemas de pequeno e médio porte.

O festival acontece até 9 de abril e conta com mais de 110 filmes na programação. Ele foi contemplado pelo edital Gregórios Ano IV, com recursos da Fundação Gregório de Mattos, da Prefeitura de Salvador e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).