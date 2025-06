Wagner Moura vence como Melhor Ator em Cannes e traz prêmio inédito para o Brasil

Vitória consagra o retorno de Moura ao cinema nacional após anos atuando em produções internacionais - Foto: Xavier Galiana | AFP

A Bahia segue fazendo história! O ator Wagner Moura venceu neste sábado, 24, o prêmio de Melhor Ator - ou Melhor Performance Masculina - no Festival de Cannes 2025 por sua interpretação de Marcelo, protagonista do longa 'O Agente Secreto', dirigido por Kleber Mendonça Filho, que também levou o prêmio de Melhor Diretor.

O feito do baiano é inédito para o Brasil, que até então, nunca tinha vencido um prêmio de Melhor Ator em Cannes. Em 2003, ele esteve no evento com o filme 'Cidade Baixa', ao lado de Lázaro Ramos. Foi nessa ocasião, inclusive, que Wagner Moura e Kleber Mendonça se conheceram.

"Cannes é a minha primeira memória de ter conversado com Kleber, no ano de 2003, quando estive lá com o filme Cidade Baixa, dirigido por Sérgio Machado, e ele estava cobrindo o festival como crítico de cinema. Tudo fazendo um sentido lindo danado", disse Moura ao Gshow.

Até a vitória do baiano, o Brasil tinha apenas os prêmios de Melhor Atriz, com Fernanda Torres por 'Eu Sei Que Vou Te Amar' (1986) e Sandra Corveloni por 'Linha de Passe' (2008), e de Revelação Masculina com Rodrigo Santoro por 'Carandiru: O Filme' (2003) e Ricardo Teodoro por 'Baby' (2024).

A vitória consagra o retorno de Moura ao cinema nacional após anos atuando em produções internacionais e reforça o prestígio do filme brasileiro no cenário mundial. Mais cedo, O Agente Secreto recebeu dois outros prêmios paralelos: o de Melhor Filme da Seleção Oficial pelo Júri da Fipresci, associação internacional de críticos de cinema, e o Prix des Cinémas Art et Essai, prêmio concedido pelos exibidores, que reconhece produções comprometidas com o circuito de cinema de arte.

Crítica internacional aplaude atuação “de tirar o fôlego”

Desde a estreia do filme no último domingo, 18, a atuação de Wagner Moura foi amplamente elogiada pela crítica. O The Hollywood Reporter o descreveu como uma “estrela de cinema”, enquanto a revista francesa Première afirmou que o ator está “de tirar o fôlego”.

O site Deadline também destacou a performance como “efetiva e poderosa”, especialmente no retrato de um personagem complexo e enigmático.

Quem é Marcelo, personagem de Wagner Moura

Na trama, ambientada durante a ditadura militar brasileira, Marcelo é um especialista em tecnologia que retorna ao Recife fugindo de um passado obscuro. Ao reencontrar a cidade natal, percebe que ela está mergulhada em repressão e vigilância, tornando impossível qualquer noção de paz.

Wagner Moura e sua volta triunfal ao Brasil

Conhecido internacionalmente pela série Narcos e por filmes como Sergio (2020) e Guerra Civil (2024), Moura havia se afastado das produções brasileiras nos últimos anos. Com O Agente Secreto, ele volta às origens e entrega uma de suas performances mais celebradas.

Todas as produções estreladas por Wagner Moura:

11817

O Agente Secreto

Ladrões de Drogas

Guerra Civil

Angicos

Sr. e Sra. Smith

Agente Oculto

Iluminadas

Gato de Botas 2: O Último Pedido

Sweet Vengeance

Marighella

Meu Tio José

Wasp Network: Rede de Espiões

Sergio

Narcos: México

Exodus - De Onde Eu Vim Não Existe Mais

Os 8 Magnificos

Narcos

Fellini Black and White

Predileção

Trash - A Esperança Vem do Lixo

Praia do Futuro

Rio, Eu Te Amo

Elysium

Serra Pelada

A Menina Sem Qualidades

A Busca

O Homem do Futuro

Tropa de Elite 2

VIPs

Som & Fúria

Mataram Irmã Dorothy

Romance

Tropa de Elite

Saneamento Básico, O Filme

Paraíso Tropical

Ó Paí, Ó

A Máquina

Cidade Baixa

A Lua Me Disse

Nina

Carandiru

Deus é Brasileiro

O Homem do Ano

Carga Pesada: A Grande Viagem

Carga Pesada

O Caminho das Nuvens

As Três Marias

Abril Despedaçado