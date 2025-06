Nos EUA para tratamento, Preta Gil recebe visita de Boni e Lou

- Foto: Acervo pessoal

Preta Gil compartilhou, na noite de sexta-feira (23), registros de um encontro com a irmã, Bela Gil, e os amigos Boni, ex-diretor da TV Globo, e Lou de Oliveira. A cantora, que está nos Estados Unidos (EUA), publicou nos stories momentos descontraídos, cercada de carinho, e agradeceu o apoio que vem recebendo da família e dos amigos.



A artista está fora do Brasil desde o dia 12 de maio, quando viajou acompanhada dos amigos Marcelo Azevedo, Malu Barbosa e da médica Roberta Saretta. Após mais de um ano de tratamento contra o câncer no intestino, ela decidiu buscar opiniões médicas nos Estados Unidos, depois de esgotar as possibilidades no país.

No dia 14, Preta passou por uma consulta no Virginia Cancer Institute, em Washington, com um especialista no tipo de tumor que enfrenta. Na ocasião, realizou exames que vão apontar se ela pode ser incluída em um protocolo de tratamento experimental desenvolvido pela instituição.

Enquanto aguarda os resultados, ela segue acompanhada da família, compartilhando com os seguidores parte da rotina e reforçando a importância da rede de apoio nesse momento. Ainda não há previsão de retorno ao Brasil.