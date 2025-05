Preta Gil investe milhões em novo tratamento nos EUA; saiba o valor - Foto: Reprodução

Preta Gil embarcou para os Estados Unidos em busca de um novo tratamento contra o câncer no intestino, doença com a qual vem lutando desde 2023. Hospedada em Nova Iorque, a cantora está passando por uma bateria de exames e consultas com especialistas norte-americanos, que se mostraram otimistas com os resultados iniciais.

De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, o investimento total no novo protocolo médico pode chegar a 7 milhões de dólares, o equivalente a cerca de R$ 36 milhões. O tratamento envolve abordagens específicas para a mutação genética identificada no organismo da artista.



Conforto e privacidade durante a recuperação

Durante sua estadia nos Estados Unidos, Preta Gil está hospedada no apartamento do casal Donata Meirelles e Nizan Guanaes, que cederam o imóvel para garantir que ela tenha conforto e privacidade neste momento delicado.

Fontes próximas revelam que um dos médicos que acompanha o caso já sugeriu um caminho de tratamento adaptado à condição genética da cantora. Novos exames devem ser realizados nas próximas semanas para confirmar a viabilidade do protocolo.