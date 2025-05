Preta Gil, Marília Mendonça e mais: artistas recebem honraria especial

Cerimônia de entrega acontece nesta terça-feira, 20 - Foto: Reprodução | Redes Sociais e Divulgação

Diversas personalidades e entidades que contribuem para o desenvolvimento da cultura no Brasil recebem na tarde desta terça-feira, 20, a Ordem do Mérito Cultural (OMC), a maior honraria pública do setor cultural brasileiro. Nomes como Preta Gil, Marília Mendonça, Liniker, Lázaro Ramos, Emicida, Balé Folclórico da Bahia e diversos outros vão receber a homenagem.

A cerimônia de entrega acontece no Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro (RJ), com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da ministra da Cultura, Margareth Menezes.

A solenidade marca também a reinauguração do edifício histórico, fechado há 10 anos, e celebra quatro décadas do Ministério da Cultura (MinC) com o tema “40 anos do MinC: Democracia e Cultura”.

Neste ano serão condecoradas 112 pessoas e 14 instituições.

Retomada

A retomada da OMC, suspensa desde 2019, contou com ampla participação popular. Durante 10 dias, o MinC recebeu 11.318 contribuições via formulário digital, envolvendo nomes de indivíduos, instituições e coletivos de todo o Brasil.

Os segmentos mais indicados foram artes cênicas (26,5%), música (22,1%), literatura (12,2%), audiovisual (9,9%) e culturas urbanas (8,5%). As sugestões foram analisadas por uma Comissão Técnica e pelo Conselho da Ordem.

“A volta da Ordem do Mérito Cultural é um marco importante, pois valoriza aqueles que constroem a nossa cultura com dedicação e talento. É o reconhecimento da cultura enquanto alicerce para a democracia e para a construção de um país mais inclusivo e diverso”, destacou Margareth Menezes.

Os homenageados serão reconhecidos em três diferentes graus: Grã-Cruz, para as maiores distinções; Comendador, para contribuições de destaque; e Cavaleiro, para contribuições relevantes em suas áreas de atuação.

As indicações abrangeram os mais variados segmentos culturais, como acervo, arquitetura, artes cênicas (teatro, dança e circo), artes visuais, audiovisual, cultura digital, cultura indígena, cultura tradicionais e populares, culturas urbanas, fotografia, literatura, música e patrimônio cultural.

Confira a lista de condecorados:

Grau: Grã-Cruz (41)

Alaíde Costa

Alceu Valença

Aldir Blanc (in memoriam)

Alcione

Tony Tornado

Arlindo Cruz

Ary Fontoura

Dom Filó

Danilo Miranda (in memoriam)

Xororó

Beth Carvalho (in memoriam)

Bagre Fagundes

Fernanda Torres

Chico César

Tia Surica

Isaurinha (in memoriam)

João Carlos Gandra da Silva Martins

Chitãozinho

Laura Cardoso

Leci Brandão

Léa Garcia (in memoriam)

Anastácia

Marcelo Rubens Paiva

Xuxa Meneghel

Zezé Motta

Lia de Itamaracá

Marília Mendonça (in memoriam)

Martinho da Vila

Mateus Aleluia

Milton Nascimento

Moacyr Luz

Ney Matogrosso

Glória Menezes

Othon Bastos

Paulo Gustavo (in memoriam)

Paulo Leminski (in memoriam)

Mestre Moa do Katendê (in memoriam)

Janja

Rosa Magalhães (in memoriam)

Vladimir Carvalho (in memoriam)

Walter Salles

Grau: Comendador (34)

Nêgo Bispo (in memoriam)

Tony Bellotto

Rappin Hood

Armandinho

Bemvindo Sequeira

Bárbara Paz

Camila Pitanga

Clóvis Júnior

Dalton Trevisan (in memoriam)

Dona Dalva Damiana de Freitas

Mestre Damasceno

Daniel Munduruku

Bete Mendes

Mestre Espedito Seleiro

Flora Gil

Chico Díaz

Dona Onete

Assis Brasil (in memoriam)

Jorge Furtado

Kleber Lucas

Emicida

Lilia Schwarc

Maria Carlota Fernandes Bruno

Cristina Pereira

Conceição Evaristo

Marilena Chauí

Orlando Brito (in memoriam)

Osmar Prado

Paula Lavigne

Paulo Betti

Preta Gil

Silvio Tendler

Teresa Cristina

Zélia Duncan

Grau: Cavaleiro (37)

Alice Ruiz Schneronk - Alice Ruiz

Denilson Baniwa

Eliane Potiguara

Elisa Lucinda

Elomar

Pai Geová

Gregorio Duvivier

Harildo Déda (in memoriam)

Heloísa Périssé

Igor Faria

Rainha Belinha do Congado de Minas Gerais

Jaider Esbell (in memoriam)

Jurema de Sousa Machado

Lia Rodrigues

Liniker

Lucely Pio

Lázaro Ramos

Luiz Fernando de Almeida

Maeve Jinkings

Maria Rita

Lauana Prado

Mônica Martelli

Nicette Bruno (in memoriam)

Odair José

Paula Lima

Bàbá Paulo Ifatide (in memoriam)

Paulo Vieira

Rafa Rafuagi

Rita Benneditto

Roberta Sá

Rogéria Holtz

Sérgio Vaz

Thalma de Freitas

Valdeck de Garanhuns

Mestre Dico

Vilma Melo

Wallace Pato

Entidades