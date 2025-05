Preta Gil vai ficar quanto tempo nos EUA? Novos detalhes são revelados

A cantora Preta Gil - Foto: Reprodução

A cantora Preta Gil embarcou recentemente para os Estados Unidos, onde dará início a uma nova etapa no tratamento contra o câncer no intestino. Segundo o amigo e influenciador Gominho, a artista deve permanecer no exterior por até dois meses, dependendo da evolução clínica e das consultas.

Por que Preta Gil buscou tratamento fora do Brasil?

Durante entrevista ao programa Domingão com Huck, Preta Gil explicou que a decisão de buscar tratamento fora do país veio após esgotar as possibilidades terapêuticas no Brasil.

"Eu agora entro numa fase difícil, complicada, porque aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Então, agora as minhas chances de cura estão fora do Brasil. É para lá que eu vou", afirmou a artista, em março.

Gominho fala sobre ausência e revela como está Preta Gil

Gominho, um dos maiores apoiadores de Preta durante o tratamento, revelou que não pôde acompanhar a amiga na viagem para os EUA.

"Ela nem cogitou (eu ir para lá). Devido ao fato de eu estar trabalhando, não teria condições (de eu ir), como ela falou", disse em entrevista ao portal Leo Dias.

O influenciador admitiu que ficou emocionalmente abalado por não estar ao lado de Preta neste momento, mas garantiu que os dois mantêm contato frequente.

"Eu sei o quanto ela queria que eu estivesse trabalhando e sei que ela está bem amparada. Mas a gente se fala o tempo inteiro".

Quanto tempo dura o tratamento de Preta Gil nos EUA?

Segundo Gominho, a expectativa inicial é que Preta Gil permaneça nos Estados Unidos por cerca de um a dois meses, dependendo da resposta aos novos protocolos de tratamento.

Fontes da jornalista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, apontam que os médicos estão otimistas após as primeiras consultas da cantora no país.