Envolvido em demissão, amigo de padre Fábio de Melo fala pela 1ª vez

Amigo do padre se manifestou - Foto: Redação | redes sociais e Globo

O homem que estava ao lado do padre Fábio de Melo durante uma confusão em uma cafeteria, que terminou com a demissão do gerente do estabelecimento, falou pela primeira vez sobre o ocorrido.

O amigo do padre foi identificado como Leandro Rodrigues, Natural de Rio Claro (SP). Com cerca de 33 mil seguidores no Instagram, Leandro é conhecido por produzir conteúdo voltado ao universo fitness e disse que nunca postou nada para se expor.

“Nunca postei e nunca postaria algo para me expor desnecessariamente. Meu conteúdo era apenas sobre academia”, escreveu nas redes sociais.

Com a ampliação da repercussão, ele optou por tornar seu perfil privado e se manifestou sobre as críticas que passou a receber.

Rumores começaram a circular nas redes sociais, sugerindo que Leandro manteria perfis em sites de conteúdo adulto, o que foi negado por ele. “Agora estou em outra fase da vida, até o conteúdo de academia abandonei. Um abraço a todos”, declarou.

Relembre o desentendimento

O episódio ocorreu na semana passada, quando o religioso, acompanhado de um amigo, relatou ter sido tratado de forma ríspida ao tentar adquirir dois potes de doce de leite pelo preço anunciado na prateleira numa cafeteria em Joinville (SC).

Em vídeo publicado em suas redes sociais, o padre afirmou que o gerente reagiu de maneira brusca ao negar a venda pelo valor exibido. “Ele falou alto, para todos ouvirem: ‘O preço é este. Quem quiser levar, que leve. Não posso mudar no meu sistema’”, disse Fábio.

Após a repercussão do caso, o gerente identificado como Jair Rosa foi desligado da empresa.

“Lamento muito que ele tenha sido demitido. Não conheço seu histórico ou como ele gerenciava a loja. Apenas relatei o ocorrido, pois nenhum estabelecimento está acima do Código de Defesa do Consumidor”, afirmou o padre, ressaltando que sua intenção não foi provocar prejuízos ao funcionário.