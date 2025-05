Vídeo desmente padre Fábio de Melo em polêmica com cafeteria; assista - Foto: Reprodução

A polêmica envolvendo o padre Fábio de Melo e a demissão de um gerente de cafeteria ganhou um novo capítulo neste fim de semana. Um vídeo de câmera de segurança vazado nas redes sociais mostra imagens que contradizem a versão dada inicialmente pelo religioso, e embasam o relato de Jair José Aguiar da Rosa, gerente do estabelecimento da franquia Havanna, em Joinville (SC), que foi demitido após a confusão.

Na gravação, é possível ver que quem se dirige ao caixa para questionar o valor de um produto não é o padre, e sim um homem de camiseta regata vermelha, que o acompanha. O gerente, por sua vez, aparece calmo ao lidar com a funcionária e com o cliente.

A situação foi exposta por Fábio de Melo em seus Stories no Instagram, onde afirmou ter sido tratado com “deselegância” após notar diferença entre o preço na prateleira e o valor cobrado no caixa por dois potes de doce de leite. Segundo ele, ao apontar o erro, ouviu do gerente: “O preço está errado e é isso. Se quiser levar, o preço certo é este”.

Já o ex-gerente apresentou outra versão. Jair afirmou que sequer conversou com o padre e que toda a abordagem foi feita por um integrante da equipe do religioso. “O padre destruiu a minha vida. Eu jamais fui desrespeitoso. Nem sequer falei com ele. Minha imagem foi destruída”, declarou, abalado, em entrevista. Ele ainda detalhou que a placa do preço estava na posição errada, mas informava corretamente o valor.

O padre destruiu a minha vida. Eu jamais fui desrespeitoso. Nem sequer falei com ele. Minha imagem foi destruída Ex-gerente

A franquia Havanna, por sua vez, informou por meio de nota que o funcionário foi desligado. “Já estamos apurando os detalhes do ocorrido com responsabilidade e agilidade”, disse o comunicado oficial.



Veja o vídeo: