Gerente de café famoso acusa padre Fábio de Melo de ter mentido

O padre expos o caso nas redes sociais - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

O padre Fábio de Melo teve seu nome envolvido em uma confusão nesta semana. O líder religioso usou suas redes sociais para expor o descaso do gerente do café Havanna de Joinville (SC), Jair José Aguiar da Rosa, de 36 anos.

Em entrevista ao portal de Leo Dias, o padre contou que o gerente foi grosseiro com ele, que comunicou o ocorrido aos donos do estabelecimento. “A única hora que ele se dirigiu a nós foi quando ele falou alto ‘o preço é esse, se não quiser levar, não leva, não posso mudar no meu sistema’”, disse ele.

Fábio de Melo ainda confessou que não queria que José fosse demitido, mas não deixaria a situação passar ilesa. “Acho que ele merecia uma outra chance, caso não tivesse um histórico de reclamações”, explicou.

Gerente rebate falas

Em choque com a demissão, o ex-gerente do estabelecimento concedeu uma entrevista ao ‘Metrópoles’ e acusou o padre de ter mentido com relação ao atendimento dele, pois não se dirigiu ao religioso em momento algum durante a passagem dele pelo local.

“Não é o padre que vai até o balcão fazer o pagamento, é esse rapaz de regata vermelha. Pode notar no vídeo também que quem questiona o valor não é o padre, e sim esse rapaz de regata vermelha, porque ele que foi comprar o doce. O padre só estava acompanhando ele”, explicou.

“Em momento algum eu falei que estava errado. Falei que o preço estava lá mas estava em posição diferente. Mas, como é possível perceber nas imagens, os preços não têm nome, têm só a numeração. Não tem nome para identificar o produto. E se não tem nome para identificar o produto, não sou eu o culpado, porque é uma padronização da marca Havanna Brasil”, relembrou.

Jair José também afirmou que a marca jogou a culpa nele por um erro deles. “Até sábado eu era um simples trabalhador, agora sou a notícia de um país todo. A Havanna Joinville e a Havanna Brasil simplesmente jogaram toda a culpa em cima de mim para proteger o nome da marca”, disparou.