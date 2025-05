Duda Guerra quebra silêncio sobre término com Benício Huck

Benício e Duda juntos - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Duda Guerra quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre o fim de seu relacionamento com Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck. A jovem concedeu uma entrevista ao portal de Leo Dias e contou que não fala mais com o jovem.

“A gente tá bem, cada um seguindo seu próprio caminho, cada um tá com o rumo da vida. A gente não se fala mais e não pensa em voltar. Já foi esclarecida essa situação”, disse ela.

A jovem ainda contou que não imaginava que seu pronunciamento sobre a briga com Antonela Braga teria tanta repercussão nas redes sociais e que já aprendeu a lidar com o hater dos internautas.

“Tenho a cabeça muito boa para lidar com a internet. Eu tento me blindar muito, posto muito conteúdo e consumo pouco pra não ficar vendo muitas coisas. Consigo lidar tudo bem com essas situações”, explicou.