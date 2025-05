Marcos Oliveira, o Beiçola, muda radicalmente o visual; confira

O ator compartilhou um registro do novo cabelo - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Conhecido por interpretar o personagem Beiçola na série “A Grande Família”, da TV Globo, Marcos Oliveira mudou radicalmente seu visual nesta terça-feira,13. Com ajuda do apresentador Rodrigo Oliver, o artista colocou uma prótese capilar.

O procedimento foi realizado em São Paulo e o famoso compartilhou um registro antes e depois, exibindo as novas madeixas. “Vou me transformar, vou colocar só o cabelo para acabar com essa careca. A autoestima vai melhorar para a gente poder trabalhar, se divertir. Estou muito contente”, disse ele.



Vale lembrar que Beiçola voltou aos holofotes nos últimos dias após ganhar sua casa no retiro dos artistas, asilo que acolhe artistas que passaram por algum tipo de perrengue financeiro.

Ele vinha fazendo desabafos em suas redes sociais e pedindo dinheiro para os seguidores. Marcos também contou que estava prestes a ser despejado do apartamento que morava, no Rio de Janeiro.