Presença de pastor na Globo reforça polêmica com padre Fábio de Melo

O padre teve seu nome envolvido em uma confusão na web - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

Telespectadores do ‘Domingão Com Huck’ ficaram intrigados com a presença do pastor Deive Leonardo no programa, neste domingo, 18. O líder religioso foi convidado pelo apresentador Luciano Huck para surpreender uma dona de loja de moda gospel, que teve sua mercadoria roubada.

Apesar de não ter ligação direta, a aparição dele no programa coincidiu com uma polêmica recente envolvendo o padre Fábio de Melo, que mantinha um quadro fixo na atração dominical de 2021 a 2023, quando anunciou sua saída.

Internautas chegaram até a cogitar a substituição do padre pelo pastor e a criação de um novo quadro para Deive, que é conhecido nas redes sociais por suas pregações e já acumula mais de 16 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram.

Entretanto, fontes ligadas a TV Globo negaram a informação ao colunista Matheus Baldi, do Isto É, já que o pastor foi anunciado recentemente como uma das novidades da programação do SBT. Ele comandará um quadro diário nas manhãs da emissora, onde compartilhará mensagens bíblicas, a partir do dia 26 de maio.

Entenda a polêmica de Fábio de Melo

O nome do padre Fábio de Melo ganhou os holofotes na última semana, após ele ser acusado de causar a demissão de um gerente de um café da cidade de Joinville, em Santa Catarina, durante sua passagem pelo local.

Em entrevista ao UOL, o ex-gerente Jair Aguiar revelou que foi lesado pela fama e influência do líder religioso. Ele contou que o padre estava acompanhado de um rapaz, que fez uma confusão ao pegar um doce de leite no lugar errado e cobrar o valor no caixa, o que foi prontamente resolvido por ele.

“O rapaz pegou o doce de leite zero, que custa R$ 61,90. Porém, ele olhou o preço do doce de leite normal, que custa R$ 43,90”, disse. Abalado, Jair ainda fez um apelo ao público e alegou que foi afetado com as consequências do episódio.

“O que ele fez comigo não é justo. A única coisa que eu quero é só ficar em paz e conseguir um trabalho de novo. Eu preciso arrumar um trabalho, poder me sustentar e terminar minha faculdade”, disparou.

Versão do padre

Todavia, Fábio de Melo deu sua versão dos fatos e confessou que não gostaria de causar a demissão do rapaz e só comunicou o ocorrido aos donos da loja porque se sentiu desrespeitado pelo então funcionário.

“Fui para o caixa pagar e vi que o valor que estava sendo cobrado era muito maior do que a soma de dois potes com o preço que estava na estante. Muito educadamente, eu disse à caixa: ‘A soma está errada, o doce de leite custa isso, dois potes, então o valor seria este’. Ela falou: ‘Não, lá está errado’”, disse ele.

“E nisso, o gerente já se adiantou em ser extremamente deselegante e dizer: ‘O preço está errado e é isso, se quiser levar, o preço certo é este’. Apenas para lembrar que, quando um preço está especificado, o estabelecimento comercial tem que honrar aquele preço anunciado, mesmo errado”, concluiu.