Brunna Gonçalves faz relato de parto e detalha nascimento de Zuri

Brunna deu à luz a Zuri na última semana - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Brunna Gonçalves usou suas redes sociais para atualizar os seguidores após o nascimento de sua filha, Zuri, fruto do relacionamento com a cantora Ludmilla. A dançarina publicou uma sequência de stories em seu perfil do Instagram, neste domingo, 18, e detalhou o parto da herdeira.

“Eu sempre deixei aqui muito claro que eu sempre quis ter parto normal, esse era meu desejo, era o que eu queria. Fiz tudo o que eu pude, o que estava ao meu alcance. Fiz fisioterapia pélvica, pilates, tudo para ajudar na hora”, disse ela.

A ex-BBB ainda revelou que a filha não encaixou da forma indicada para o parto normal. “Só que isso não depende de mim, amor. Isso depende de Deus e da minha filha. E até as minhas 33 semanas, mais ou menos, até antes de eu vir para cá, eu fiz minha ultra e ela estava normal. Já de cabeça para baixo, já pronta para encaixar”, explicou.

“E aí, quando eu cheguei aqui e fui fazer a primeira ultra, em Miami, simplesmente, a linda tinha desvirado. Sim, gente, isso é difícil de acontecer, mas não é impossível. E aconteceu comigo. Ela desvirou. Sentou”, completou.

Processo pós-parto

Brunna também contou detalhes sobre o processo pós-parto e reforçou que tem enfrentado algumas dificuldades durante a recuperação da cirurgia cesariana. “Deitar na cama, eu consigo, só que se eu fizer muito esforço, queima a minha cirurgia”, disparou.

“Se eu ando por muito tempo, ela queima também. Então, a maioria do tempo eu fico deitada, sentada. Está me limitando muito, isso me irrita. Porque para ir no banheiro é um caos”, reforçou.

“Mas eu estou com uma rede de apoio maravilhosa: minha mãe, minha sogra, Ludmilla, meus cunhados, o Renatão (padrasto de Lud), todo mundo aqui. Eles estão me ajudando muito, então tá sendo muito tranquilo viver esse puerpério, esses primeiros dias de vida da Zuri”, concluiu.