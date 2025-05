Atriz é atropelada por manobrista com seu próprio carro

A atriz ficou com alguns ferimentos - Foto: Foto: Ilustratativa | Freepik

Mara Carvalho passou por um susto ao sair de um restaurante neste final de semana, em São Paulo. Mãe do ator Bruno Fagundes, a atriz foi atropelada por um manobrista que estava com seu carro.

Segundo informações da colunista Mônica Bergamo, do Jornal Folha de S. Paulo, o acidente aconteceu após a artista pedir o veículo ao rapaz. Ela se deslocou até a parte traseira para entrar no carro, mas o rapaz acabou dando ré e a atropelou.

A artista foi jogada ao chão e bateu a cabeça. Ela também cortou um dos cotovelos e ficou com dor na perna, sendo levada às pressas ao hospital, recebendo alta médica pouco tempo depois.

Mara ainda registrou o boletim de ocorrência na delegacia e aguarda as imagens das câmeras de segurança para confirmar o que realmente aconteceu durante o acidente. Ela tentou retomar os trabalhos no teatro mas precisou voltar ao hospital após sentir um mal-estar e náuseas.

Relato do filho

Ciente da repercussão do caso, o ator Bruno Fagundes, filho de Mara com Antonio Fagundes, contou detalhes sobre o acidente da mãe. Ele fez um post em seu perfil do Instagram e exibiu imagens da vítima no hospital.

“Minha mãe foi atropelada por um manobrista do restaurante. Ele havia estacionado o carro dela, enquanto ela contornava o carro e se direcionava para o volante, ele deu uma ré que a arremessou longe, lesionando cotovelo, cabeça, braço no asfalto. Eu não estava presente. Ela foi ao meu encontro e chegou com náuseas, dor generalizada no corpo e sangrando bastante”, disse ele.

“Ela está bem. Medicada e em observação enquanto aguardamos resultados dos exames para certificar que os ferimentos não geraram gravidade. Por sorte, eu tenho uma mãe forte, jovem, ativa, mas segue cheia de dores e em recuperação. Imagina se isso tivesse acontecido com alguém em situação mais frágil”, completou.