Filha de Virginia Fonseca sofre acidente doméstico

Virginia Fonseca passou por um susto com a filha do meio, Maria Flor, na noite deste domingo, 18. A influenciadora digital revelou que a pequena sofreu um acidente doméstico na ausência dela e entortou os dentes.

“Cheguei aqui e vocês não sabem o que aconteceu. Floflô bateu o dente na mesa. Teve que ir pro dentista. Tá com contenção no dente. Entortou o dentinho e agora está assim”, disse ela, exibindo os dentes da garotinha com a contenção.

Sorrindo para a câmera, a garotinha perguntou se estava bonita com o novo “aparelho” nos dentes. “Estou bonita?", disparou a pequena. “Você está, você é perfeita, meu amor”, concluiu Virginia.

Vale lembrar que a loira estava viajando a trabalho. Ela participou da live do cantor Wesley Safadão no ‘Rancho do Maia’, reality show organizado pelo influenciador Carlinhos Maia em Alagoas.