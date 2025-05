Vídeo: Virginia dança música de Oruam que cita “jogo do tigrinho”

Virgínia Fonseca prestou depoimento em CPI - Foto: Agência Senado

A influenciadora Virginia Fonseca, 26, apareceu nos stories do Instagram de Carlinhos Maia dançando uma música sobre o jogo do tigrinho. O vídeo foi publicado na noite do último sábado, 17.

Na gravação, Virginia surge cantando e dançando a música “Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim”, do trapper Oruam, enquanto seu marido, Zé Felipe, 27, aparece também cantando. O registro foi feito dentro da mansão onde o reality show Rancho do Maia está sendo gravado.

Na música, há um trecho que faz referência ao jogo do tigrinho: “Tá doida com o dinheiro do Tigrin”. A influenciadora prestou depoimento à CPI das Bets, no Senado, na última terça-feira, 13, ela foi convocada por receber patrocínio para divulgar plataformas de apostas.

A comissão é responsável por apurar a influência dos jogos de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro.

O requerimento para convocação da influencer foi apresentado pela relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), e aprovado no final do ano passado.

No requerimento, a parlamentar argumentou que a “convocação de Virginia Fonseca, apresentadora, empresária e influenciadora digital, é justificada por sua expressiva popularidade e relevância no mercado digital, onde exerce forte influência sobre milhões de seguidores em diversas plataformas”.

Após o depoimento, Virginia chegou a perder mais de 230 mil seguidores em seu perfil no Instagram.

Passagem de Virgínia pela CPI

A influenciadora iniciou a sessão se apresentando, ela contou sua história de vida com a internet e terminou o discurso com gírias informais, muito utilizadas em seus stories do Instagram.

“Eu sou influencer, virei mãe, levei meus pais para morarem comigo. Me tornei empresária nesse tempo e apresentadora. E hoje sou tudo isso, e eu espero poder esclarecer todas as dúvidas aqui hoje”, disse ela.

Durante o bate-papo, a senadora Soraya Thronicke afirmou que é constantemente procurada por famílias que tiveram suas vidas destruídas pelas Bets e recebeu uma resposta afiada da famosa.

“Acho que eles pedem socorro para a senhora porque a senhora tem o poder de fazer alguma coisa. Eu não tenho poder de fazer nada. Eu não tenho… Então, aí, tá complicado”, disparou ela, deixando claro que não consegue ajudar financeiramente as pessoas que perderam dinheiro com os jogos divulgados por ela.

Conta fake

A esposa de Zé Felipe ainda expôs um esquema ilegal feito pelos donos do aplicativos de apostas. Ela contou que a conta que recebe para exibir os ganhos nas plataformas é criada por eles, com um login e senha especiais, diferente do aplicativo baixado pelos seguidores.

“Os vídeos em que a senhora aparece jogando foram gravados com essa conta real?”, indagou Soraya Thronicke. “Não”, respondeu Virginia. A parlamentar então seguiu: “Em qual tipo de conta foram gravados?”. “Conta que eles mandam o login e a senha e aí é a conta para publicidade”, explicou a influenciadora.

Confira vídeo: