Pagamento do Bolsa Família de maio começa nesta segunda, 19

Consulta das informações atualizadas pode ser feita pelo aplicativo oficial do programa, disponível para celulares com sistemas Android e iOS - Foto: Roberta Aline / MDS

A nova parcela do Programa Bolsa Família (PBF), que corresponde ao mês-base de maio, vai começar a ser paga nesta segunda-feira, 19. Para evitar filas e congestionamentos nas agências da Caixa Econômica Federal (CEF), o calendário é organizado sob lógica específica.

O lote vai ser depositado nos últimos 10 dias úteis do mês, considerando o escalonamento a partir do algarismo que aparece no final do documento Número de Identificação Social (NIS). Sendo assim, a ordem é feita de maneira crescente: do NIS final 1 ao 0. Os demais terão direito aos depósitos nos dias úteis subsequentes. O calendário será finalizado no dia 30 do mesmo mês.

Calendário do Bolsa Família de maio

Final do NIS 1: 19 de maio

Final do NIS 2: 20 de maio

Final do NIS 3: 21 de maio

Final do NIS 4: 22 de maio

Final do NIS 5: 23 de maio

Final do NIS 6: 26 de maio

Final do NIS 7: 27 de maio

Final do NIS 8: 28 de maio

Final do NIS 9: 29 de maio

Final do NIS 0: 30 de maio

Entretanto, existe uma exceção à regra que garante a “quebra” do escalonamento tradicional do calendário. É o caso das unidades familiares cadastradas no programa que vivem em cidades/estados em situação de calamidade ou emergência pública.

A consulta das informações atualizadas pode ser feita pelo aplicativo oficial do programa, que está disponível para celulares com sistemas Android e iOS. Na plataforma, os usuários conseguem verificar a situação cadastral, a data de pagamento, o valor da parcela e outros detalhes.

Cada domicílio vai ter direito a pelo menos R$ 600,00, além de adicionais que contam com requisitos específicos. A quantia extra de R$ 150,00, por exemplo, é assegurada para cada criança com idade entre zero e seis anos.

Já o adicional de R$ 50,00 é garantido para cada gestante, nutriz (em época de amamentação) e jovem com idade entre sete e 18 anos incompletos. Esses valores constam no regulamento aprovado em 2023 e, até o momento, não houve reajuste nos benefícios do programa.

O cenário deve ser formalmente reconhecido pelo Governo Federal. Geralmente, as prefeituras e os governos estaduais enviam um ofício ao MDS para comunicar sobre as localidades que precisam de medidas excepcionais. Nesse caso, o adiantamento do calendário fica garantido.

Isso quer dizer que os beneficiários atendidos pela política de antecipação poderão sacar o valor da parcela de maio nesta segunda, 19, sem a necessidade de aguardar pelo escalonamento. As regras continuam as mesmas para os demais beneficiários do Bolsa Família.

O calendário tradicional do mês-base, é organizado de acordo com o último dígito que aparece no documento NIS. Todas as datas já foram anunciadas pelo Governo Federal. Para se tornar elegível, é necessário atender a alguns critérios.

O principal deles é ter renda familiar per capita de até R$ 218,00 ao mês, além de inscrição atualizada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Caso os dados estejam desatualizados há mais de 24 meses, é necessário fazer a regularização.

O procedimento está disponível no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) mais próximo. O MDS é responsável por fazer a triagem com os dados que constam no CadÚnico. Se houver aprovação, o comunicado é enviado por meio de correspondência.

Somente a partir daí é que os novos beneficiários começam a receber as parcelas mensais do Bolsa Família. Em caso de qualquer dúvida, entre em contato com o Disque Social, que funciona por meio de ligações para o telefone 121. O atendimento é de segunda a sexta, das 7h às 19h.