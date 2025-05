Países vetam aves do Brasil por gripe aviária

Países adotaram medida depois da confirmação do 1º caso de gripe aviária em uma granja comercial, em Montenegro, no Rio Grande do Sul - Foto: AFP

Países como Uruguai, México e Chile anunciaram a suspensão das importações de carne de frango oriundas do Brasil. Os países adotaram a medida após confirmação do 1º caso de gripe aviária em uma granja comercial, localizada em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Uruguai e Chile divulgaram a adoção do veto na última sexta-feira, 16. Já o anúncio do México foi neste sábado, 17.

Com mais os 3 países a lista de nações que já haviam suspendido a compra de aves brasileiras em decorrência da gripe aviária foi ampliada. A Argentina, a China e a UE já haviam confirmado o veto.

Reino Unido, Japão, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita também vão restringir a compra de carne de frango brasileiro, mas apenas do Rio Grande do Sul e, em seguida, somente do município. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou em entrevista ao Broadcast Agro que as interrupções fazem parte de protocolos acordados entre o Brasil e os países importadores. A diretriz destes tratados prevê bloqueio automático em caso de doenças em granjas.

De acordo com Fávaro, o Brasil tenta negociar a regionalização do procedimento, para assim comprovar que “outras regiões não têm risco de foco.”

“Desde o primeiro foco de gripe aviária em aves silvestres há dois anos, intensificamos a revisão do protocolo com diversos países. Com alguns países, ainda não foi concluído. É possível que consigamos essas mudanças, comprovando que outras regiões não têm risco de foco e, com isso, liberação dos embarques das demais regiões”, afirmou o ministro.

O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango. Em 2024, o setor enviou mais de 5 milhões de toneladas do produto. As vendas externas têm como principais destinos a China, Japão, Emirados Árabes Unidos e União Europeia.

Na última sexta-feira, 16, o MAPA confirmou o 1º foco do vírus da influenza aviária em aves de criação comercial no Brasil. A detecção foi feita em uma granja no município de Montenegro (RS). Desde 2006, há circulação do vírus, principalmente na Ásia, África e no norte da Europa.

O ministério informou em nota, que a doença não é transmitida pelo consumo de carne de frango ou ovos. Disse ainda que os produtos inspecionados permanecem seguros para consumo e que o risco de infecção humana é considerado baixo, geralmente restrito a pessoas com contato direto com aves infectadas.

O Ministério da Agricultura e Pecuária afirmou, no sábado, 17, ter encontrado os ovos fornecidos pela granja que teve focos de gripe aviária identificados. O órgão declarou que os produtos estão em Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Os ovos serviriam para a incubação em outras granjas dos 3 Estados. Não necessariamente significa que estejam contaminados, mas os procedimentos sanitários serão tomados como uma forma de precaução, o que inclui a destruição dos produtos.

O ministro Carlos Fávaro decretou estado de emergência zoossanitária por 60 dias no município de Montenegro.