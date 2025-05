Ex de Davi Brito se pronuncia sobre acusações

Adriana Paula emitiu um comunicado oficial - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Adriana Paula quebrou o silêncio e se manifestou sobre as acusações feitas por seu ex-namorado, Davi Brito. Em nota oficial enviada ao jornalista Leo Dias, a cirurgiã dentista informou que todas as medidas legais já estão sendo tomadas contra o campeão do BBB 24.

“A Sra. Adriana Paula, por meio de sua assessoria jurídica, vem a público esclarecer que todas as alegações recentemente divulgadas por seu ex-companheiro são absolutamente inverídicas, e não refletem a realidade dos fatos. Ressaltamos que não houve qualquer intimação formal direcionada à Sra. Adriana sobre os fatos narrados, o que evidencia ainda mais a falta de fundamento das acusações”, informaram.

“Destacamos que todas as medidas judiciais cabíveis já estão sendo adotadas, tanto na esfera cível quanto criminal, visando resguardar os direitos, a honra e a integridade da Sra. Adriana Paula diante das graves acusações feitas de forma irresponsável”, completou a nota.

Relembre a confusão

A confusão entre Davi e Adriana começou após o ex-BBB acusar a jovem de a ameaçá-lo. Segundo informações divulgadas por Leo Dias, o baiano emitiu um boletim de ocorrência contra a ex-namorada, o que foi confirmado por ele horas depois, com um post no Instagram.

“Eu recebi várias ameaças. Colocando em risco a minha integridade física. A partir do momento em que alguém chega para você e fala: ‘Se eu quisesse fazer alguma coisa para você, eu já teria feito’. Quando a pessoa se retrata dessa maneira, ela mostra que não é uma pessoa de brincadeira. E eu recebi esse tipo de ameaça”, disse ele.

“Eu me senti ameaçado e resolvi procurar as autoridades. Teve algum problema em Instagram de terceiros e terceiros vieram até mim me cobrar que eu tomasse as providências para poder resolver o problema que teve no Instagram dessa pessoa. Sendo que terceiro estava me acusando que eu implantei um código dentro do meu celular para que essa pessoa não tivesse a verificação e não pudesse utilizar. Porque terceiros trocou o celular e não está conseguindo acessar novamente o Instagram”, reforçou.