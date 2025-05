Davi Brito se pronuncia após ameaça: "Abuso é algo muito sério"

Ex-companharei teria ameaçado a denunciar Davi Brito por abusos psicológicos e sexuais, segundo relato do ex-bbb - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-BBB Davi Brito se pronunciou nas redes sociais após registrar um boletim de ocorrência contra sua ex-namorada, Adriana Paula de Jesus. Na ocorrência, o campeão do BBB 24 acusa a mulher de ameaças e tentativa de coação.

Em relato compartilhado nos stories de seu perfil no Instagram, ele disse que a situação teria se agravado quando a também cirurgiã-dentista Adriana Paula o teria ameaçado a divulgar informações pessoais e privadas nas redes sociais, em uma tentativa de ter acesso à sua conta que estava com problema.

A tentativa de obter acesso à conta dele pode ser interpretada como coação, especialmente se ficar comprovado que houve uso de ameaça para alcançar esse objetivo.

O pronunciamento de Davi Brito

O campeão do BBB 24, Davi Brito relatou nas redes sociais ter recebido ameaças diretas da ex-companheira que teria dito que iria denunciar ele por abusos psicológicos e sexuais caso ele não ajudasse a recuperar o acesso ao perfil dela.

“Hoje realmente não consegui dormir direito, fui dormir um pouco tarde, por conta de algumas coisas que aconteceram”, disse o ex-BBB ao iniciar os Stories.

“Eu recebi várias ameaças que estão colocando minha integridade física em risco. Quando alguém diz ‘se eu quisesse fazer alguma coisa com você, eu já teria feito’, já dá pra ver o caráter da pessoa. Isso não é brincadeira. Por isso, decidi procurar as autoridades”, explicou.

Detalhes da suposta ameaça

Por sua vez, Davi Brito negou envolvimento no problema com o Instagram da ex e afirmou ainda que ela o acusou de dificultar o acesso ao perfil devido a um código que teria sido enviado para o celular dele.

“Essa pessoa usava a conta normalmente até poucos dias atrás. E me acusou de ter implantado algo no meu aparelho para impedir o acesso. O que não faz o menor sentido”, disse.

O ex-BBB também compartilhou o conteúdo da ameaça que teria recebido de Adriana:

“Ela disse: ‘Você tem que dar um jeito de resolver meu Instagram, porque, se não fizer isso, vou te denunciar, te colocar na Justiça e dizer que você me abusou sexualmente e psicologicamente. Que me obrigava a te beijar e a ter relações duas vezes por semana”, relatou.

Acusação de abuso

O campeão do BBB 24, reforçou que as acusações são graves e mostrou estar profundamente afetado. “Abuso é algo muito sério. É forçar alguém a fazer algo contra a vontade. Acusar alguém de abuso não pode ser usado como chantagem”, pontuou.

Ele ainda destacou o tempo entre o término do relacionamento e o início das acusações. “Se fosse verdade, isso teria sido denunciado antes. Esperar mais de um mês e usar isso como moeda de troca por causa de uma conta no Instagram é um absurdo. Eu nem entendo de Instagram”, finalizou.

Confira pronunciamento de Davi Brito nas redes sociais: