Davi Brito registra queixa contra a ex-namorada na polícia

Situação teria se agravado após o fim do relacionamento - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-BBB Davi Brito registrou um boletim de ocorrência contra sua ex-namorada, a cirurgiã-dentista Adriana Paula de Jesus, na madrugada deste sábado, 17. De acordo com o registro feito na delegacia, Adriana teria feito ameaças ao ex-companheiro e exigido o código de verificação da conta dele no Instagram, que possui mais de 3 milhões de seguidores.

A assessoria de Davi confirmou a denúncia ao portal LeoDias. Os dois estavam juntos desde janeiro, mas o namoro terminou em abril, apenas um dia após Davi anunciar publicamente que seria pai. No dia seguinte ao rompimento, foi informado que o bebê do casal não resistiu.

A situação teria se agravado após o fim do relacionamento. Segundo Davi, Adriana o ameaçou com a divulgação de informações pessoais e privadas nas redes sociais. A tentativa de obter acesso à conta dele pode ser interpretada como coação, especialmente se ficar comprovado que houve uso de ameaça para alcançar esse objetivo.

Se confirmadas as acusações, Adriana poderá responder por crime de ameaça, com pena de até seis meses de detenção, e também por tentativa de coação, que pode ter a pena aumentada por envolver exposição pública e uso de dados pessoais.

Além disso, caso qualquer conteúdo íntimo tenha sido vazado ou ameaçado de exposição, ela também poderá ser enquadrada na Lei Carolina Dieckmann (crime digital) e na Lei 13.718/2018, que trata da divulgação de material íntimo sem consentimento, com penas de até cinco anos de prisão.

A defesa de Davi ainda não informou se pedirá medida protetiva com base na Lei Maria da Penha, o que pode ser solicitado mesmo por homens, em casos de violência psicológica e ameaça.

Adriana Paula, até o momento, não se pronunciou publicamente. O caso segue sob investigação policial.

Davi Brito e Adriana Paula | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Davi Brito se tornou réu

Vale lembrar que esse não é o primeiro problema do baiano com a justiça. Em abril, ele se tornou réu no processo movido por sua ex-namorada, a modelo Tamires Assis.

Davi foi acusado de cometer o crime de violência psicológica contra a moça, após mostrar uma arma para ela durante uma vídeo chamada, em julho de 2024. Tamires alegou que foi ameaçada pelo ex-companheiro e registrou um print do momento.

O relacionamento chegou ao fim em agosto do mesmo ano. Na época, a investigação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) apontou que o ex-BBB incitou seus fãs a atacarem a modelo nas redes sociais após as acusações feitas por ela.