Roberto Carlos se tranca por 2h após encontro com Xuxa na Globo

Xuxa e Roberto Carlos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Xuxa Meneghel surpreendeu o público ao revelar uma história até então desconhecida durante sua participação no programa “Que História é Essa, Porchat?”. No bate-papo com Fábio Porchat, a Rainha dos Baixinhos contou um episódio constrangedor vivido com ninguém menos que Roberto Carlos, durante uma gravação especial de fim de ano da TV Globo, em 1992.

De acordo com Xuxa, Roberto ficou desconfortável após abraçá-la nos bastidores de um especial de fim de ano da TV Globo, por conta da cor de sua roupa. A cantora contou que tudo estava ensaiado entre os dois para a apresentação, até que o cantor se incomodou com o vestido preto que ela escolheu usar no palco.

A peça, segundo ela, era adornada com um pavão em tom lilás. A reação de Roberto Carlos foi imediata: “Ele me viu de preto e ficou assim...”, descreveu a apresentadora, imitando o semblante surpreso do cantor.

Incomodado com o figurino, Roberto Carlos abandonou o estúdio e ficou mais de duas horas trancado no camarim. Enquanto isso, Xuxa aguardava pronta para gravar. Apesar da pressão para trocar de roupa, ela não cedeu. “Todo mundo veio me dizer que eu deveria trocar de roupa. E eu falei que não iria trocar e não troquei”, contou.

Sem clima para continuar, ela decidiu deixar a gravação. “Eu fui embora e fiz questão de usar essa roupa em alguns lugares. Eu não gostava de repetir, mas fiz questão de repetir essa roupa em alguns lugares para marcar bastante”, revelou, encerrando o relato com um sorriso irônico.