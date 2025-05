Oruam posou com traficante Gotinha antes da morte; veja registro

Oruam posou ao lado do criminoso - Foto: Foto: Reprodução | Record TV

Oruam teve seu nome envolvido em mais uma polêmica. O cantor posou ao lado do traficante Daniel Falcão dos Santos, conhecido como Gotinha, semanas antes dele ser morto em um confronto contra o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ).

O registro viralizou nas redes sociais nesta terça-feira, 13, pouco tempo depois da morte do rapaz. Na imagem, eles aparecem juntos, enquanto um terceiro rapaz tenta posar atrás deles.

Oruam e Gotinha | Foto: Foto: Reprodução | Instagram

O que chama atenção é que Gotinha Fazia Terceiro Comando Puro (TCP), enquanto Oruam é filho de Marcinho VP, apontado como um dos líderes do Comando Vermelho (CV).

As duas facções possuem um histórico de disputas violentas na região do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Entretanto, não há informações sobre a ligação do rapper com o jovem, que será homenageado com uma motociata, neste sábado, 17, na Via B Três, da Maré (RJ).