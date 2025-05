Gracyanne Barbosa faz festa em sex shop e brinca: “Me mimei”

Gracyanne Barbosa exibiu sua ida a loja de produtos eróticos - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Gracyanne Barbosa usou suas redes sociais para contar que fez compras em um sex shop nesta sexta-feira, 16, em São Paulo. A influenciadora digital compartilhou um registro no local e disse que estava se mimando ao comprar os objetos sexuais.

“Já treinei, já trabalhei, já cumpri todos os meus compromissos e, agora, vim fazer o que? Me mimei. Gente, vou ficar horas aqui escolhendo”, disse ela, fazendo um tour pela loja de produtos eróticos.

Vale lembrar que a famosa está solteira desde o fim de seu relacionamento com o cantor Belo, em abril de 2024. Ela não assumiu nenhum romance após a separação com o pagodeiro, enquanto ele começou a namorar com Rayane Figliuzzi.

Recentemente, Gracyanne confessou que tem vontade de reatar o casamento com Belo,pois ainda ama ele. “Você sabe que eu não minto, não posso falar muito por respeito, mas quero sim”, disse enem entrevista ao portal de Leo Dias.