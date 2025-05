Andressa Urach alfineta Bella Campos e defende Cauã: "Recalcada"

Andressa Urach alfineta Bella Campos e defende Cauã - Foto: Reprodução

O suposto desentendimento entre Bella Campos e Cauã Reymond nos bastidores de Vale Tudo, novela das 21h da TV Globo, segue repercutindo fora das telas. Nesta sexta-feira, 16, a modelo e criadora de conteúdo Andressa Urach se pronunciou sobre o episódio em que Bella teria reclamado do "cecê" do ator. Em entrevista ao Splash, Urach defendeu Cauã e ainda aproveitou para alfinetar a intérprete de Maria de Fátima.

“Olha, eu acho que isso é papo de mulher recalcada, ficar falando mal das pessoas”, disparou Andressa. “Mamãe pode afirmar que de cecê não tem nada em lugar nenhum, pelo contrário. É bom o negócio. Agora tá solteiro, pode falar”, completou ela.

A modelo, que já afirmou ter tido um affair com Cauã Reymond no passado, insinuou que o desconforto da atriz poderia ter origem em motivos pessoais: “Acho que ela tá com algum recalque aí, de repente ele não quis pegar ela, não sei”.

A fala faz referência à matéria do colunista Leo Dias, que revelou que Bella Campos teria se incomodado com o cheiro de suor do ator em uma gravação. Cauã ainda não comentou as declarações.