Bella Campos movimentou as redes sociais nesta sexta-feira, 16, ao publicar uma foto com o umbigo tampado. Em meio às gravações da novela “Vale Tudo”, na qual interpreta a vilã Maria de Fátima, a atriz apareceu com um adesivo na barriga, aderindo ao ritual energético que promete proteger contra inveja e más energias.

A prática, já adotada por outras celebridades como Jade Picon e Yasmin Brunet, consiste em cobrir o chakra umbilical com micropore, esparadrapo ou cristal. Segundo adeptos, isso cria uma barreira contra vibrações negativas. “É para me livrar e me proteger, priorizo muito meu bem-estar, meu tempo, minha energia e ando com o umbigo tampado para lá e para cá”, explicou Jade durante o “BBB22”.

Bella Campos cobre umbigo contra inveja: "Bem-estar" | Foto: Reprodução

O clique de Bella gerou especulações nas redes, já que a atriz recentemente voltou a ser alvo de rumores envolvendo seu ex, Cauã Reymond. Os dois contracenaram juntos esta semana, em cenas quentes de “Vale Tudo” gravadas na orla de São Conrado, no Rio de Janeiro.