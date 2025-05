Aline Patriarca assume romance com Diogo Almeida; confira

Aline e Diogo se conheceram no BBB - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Parece que o romance de Aline Patriarca e Diogo Almeida seguiu firme após o fim do BBB 25. A baiana compartilhou um vídeo em seu perfil do Instagram, neste final de semana, em que aparece de mãos dadas com o ator.

Nas imagens, os dois aparecem juntos em um evento em prol de crianças com câncer. Apesar do profissionalismo, o clima de romance e intimidade foi perceptível, confirmando o romance do casal, que se conheceu dentro do reality show da TV Globo.

Horas depois, Diogo compartilhou um vídeo romântico ao lado da ex-PM, ao som da canção ‘Medo Bebo’, das cantoras Maiara e Maraisa. No registo, eles aparecem lado a lado em um quarto, enquanto observam uma lareira.

Repercussão dos fãs

Entretanto, parece que alguns fãs de Aline não gostaram muito de saber do retorno dela com o artista. Na web, diversos internautas revelaram sua insatisfação com o casal, alegando que a baiana merecia estar com alguém melhor.

“E eu torci tanto!sério que decepção, não por ela estar com esse homem que nunca moveu a língua pra defendê-la e sim, por pouco a pouco estar deixando a carreira afundar por conta de uma paixonite! Quem acompanhou no BBB e palavras do melhor amigo sabe que Aline infelizmente se perde”, disse uma.

“Aguardemos o exposed do final do relacionamento dela conta contando como o macho era abusivo kkkkkk”, debochou outra. “Mulher maravilhosa, se perde tanto por causa de macho”, reforçou uma terceira.