Aline e Diogo seguem com romance após o BBB? Descubra

Aline Patriarca e Diogo Almeida - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os ex-BBBs Aline Patriarca e Diogo Almeida estão dando o que falar nas redes com os boatos de que estão juntos novamente. Os rumores aumentaram ainda mais após o ator ter ficado o tempo inteiro em contato com a baiana durante uma festa de aniversário na última quarta-feira, 23, fazendo ligações e chamadas de vídeo, pois ela não estava se sentindo bem, segundo o Portal LeoDias.

No dia seguinte, Aline compartilhou em suas redes sociais que estava sofrendo um ataque de rinite. Diogo teria voltado para o hotel para passar tempo com ela.

Em nota, a assessoria dele não confirmou o envolvimento. “Aline e eu nos conhecemos dentro do ‘BBB’ e o que vivemos lá foi muito verdadeiro. Agora, estamos nos conhecendo fora da casa, porque acaba sendo diferente, a configuração da vida fora do confinamento é outra. O que não mudou foi a admiração que temos um pelo outro”, disse.

Vinicius opinou

O também ex-BBB Vinicius Nascimento abriu o coração e falou sobre o suposto envolvimento de Aline Patriarca e Diogo Almeida após o fim do BBB 24. Melhor amigo da ex-policial militar, o jovem revelou, com exclusividade ao Portal A Tarde, que torce pela felicidade da baiana, independente de quem ela escolha se relacionar.

“Eu até venho comentando isso ao longo do tempo. Eu não me coloco no direito de aprovar nada, porque Aline é uma mulher adulta, inteligentíssima e que eu sempre reafirmo que eu estou pela felicidade dela”, disse ele.

O ex-produtor de eventos ainda reforçou que vai apoiar qualquer relacionamento de Aline. “Ela é minha melhor amiga e eu quero vê-la feliz, independente da pessoa que ela estiver. Então acho que é isso, eu estou pela felicidade dela. Quem ela escolher e quiser estar do lado, eu só vou apoiar e vou aceitar na minha vida também”, completou.

Relembre a polêmica

Apesar do clima de paz e harmonia, Vinicius já deixou claro seu “ranço” por Diogo. Durante o BBB, o jovem tentou impedir a amiga de ficar com o ex-ator global, afirmando que o romance poderia atrapalhar o jogo deles, que ainda estavam disputando pelo prêmio como uma dupla.

Entretanto, Diogo e Aline mantiveram um affair dentro do reality, que se estreitou quando o ator indicou a ex-PM para o paredão, deixando Vinicius irritado com a atitude. Vini também se incomodou com as falas do artista e da mãe dele, Dona Vilma, com relação a ele e Aline.

Logo após sua eliminação, Vinicius revelou que não gostaria de manter contato com os dois. “O Diogo e a Dona Vilma são pessoas que eu pretendo não manter contato porque várias foram as falas que eu já pude assistir e perceber que eles nunca quiseram essa aproximação, como eles diziam querer, dentro da casa. Eu fico muito feliz de não ter errado. A minha intuição não estava errada, porque eu senti exatamente isso”, disse ele durante o ‘Bate-Papo BBB’.

Mas afinal, Aline e Diogo estão juntos?

Os boatos com relação a reconciliação de Aline e Diogo começaram a se espelhar nas redes sociais no dia da grande final do BBB 24, na última terça-feira, 22, que consagrou Renata Saldanha como a campeã da edição.

A equipe da TV Globo registrou o reencontro do casal com um vídeo romântico nas redes sociais, que acabou viralizando e rendendo uma série de comentários. Internautas também flagraram o casal em clima íntimo após a festa em celebração ao fim do programa, que contou com a participação de todo o elenco.

Questionada sobre o assunto, Aline Patriarca garantiu que possui um carinho. “O Big Brother foi muito especial para mim, e a gente viveu esse romance intenso lá dentro, nada mais justo do que o próprio Big Brother e a Globo, de modo geral demonstrar, que de fato fica um carinho, fica um respeito, admiração”, disse ela, em entrevista ao ‘gshow’.

A baiana ainda reforçou que pretende conversar com o rapaz e não descarta um romance futuro: “E nada que um diálogo não resolva. A gente tem aí muitas oportunidades para conversar. Acho que vai ser muito interessante isso”.

Já Diogo afirmou que o importante é estar feliz. “Às vezes, a pessoa se preocupa se está namorando ou está casado, mas não se preocupa em perguntar se está feliz. Isso é o mais importante. Está feliz? Se estiver feliz, vamos embora”, disparou.