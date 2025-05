Aline Patriarca vai voltar para a PM? Baiana dá spoiler sobre o futuro

Aline conversou com o Portal A TARDE - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Aline Patriarca se destacou como uma das participantes mais marcantes e autênticas do BBB 25. A sua vida após o reality show está bastante movimentada, principalmente no quesito profissional. Vale lembrar que ela foi exonerada da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) antes de entrar no programa.

Depois que saiu do programa, a baiana, que foi a 12ª eliminada, passou a receber propostas de trabalho. Ao Portal A TARDE, ela revelou que está investindo na carreira artística.

“Tenho recebido propostas e, juntamente com a minha equipe, estamos analisando tudo com muito carinho. Estou investindo na carreira artística, e me vejo futuramente como alguém que atua na área de comunicação. Pretendo me capacitar para alçar voos maiores!”, contou.

Temos muito trabalho pela frente, e há um longo caminho a ser percorrido. Estou chegando agora, e pretendo conquistar meu espaço com muito esforço e dedicação. Aline Patriarca - ex-BBB

Aline pontuou que se enxerga “buscando espaço em cada oportunidade que se apresentar. Acredito que, como disse, com esforço e dedicação, podemos sempre buscar nossos sonhos.”

Aline pode voltar para a PM?

O desligamento da ex-BBB do cargo de soldado atendeu a um pedido da própria Aline. Antes de entrar no programa, ela formalizou a solicitação que ainda estava em tramitação quando o reality começou.

A pergunta que não quer calar é se a baiana vai poder exercer a profissão mais uma vez caso queira. Em nota enviada ao Portal A TARDE, a PM-BA explicou se existe essa possibilidade.

A corporação disse que as hipóteses de admissão nas fileiras da PM “são previstas em Estatuto, através apenas de concurso público, e com atenção a pré-requisitos específicos à carreira policial militar, como por exemplo, o limite de idade ao ingressar na corporação”.

A PM esclareceu que casos de reintegração à corporação ocorrem após a parte interessada — que, nesse caso, seria a Aline —, vislumbrando direito, pleitear à justiça a análise. “Após processo judicial transitado e julgado e sendo a decisão favorável ao requerente, é efetivada a reintegração, conforme determinar a justiça”, detalhou.

Mas, ao que parece, esse não é mais o desejo de Aline Patriarca.

Aline reflete sobre ausência na final do BBB

Questionada se poderia ter feito diferente para conseguir chegar na final do BBB 25, Aline destacou que não mudaria suas atitudes. "⁠Eu não teria feito nada diferente. Eu tenho muita fé em Deus, e acredito que as coisas acontecem como precisam ser. Eu fui fiel a mim, e ao que eu acredito", concluiu.

Aline foi a eliminada do décimo paredão do BBB 25. Em um paredão com recorde de votos, a sister disputou a preferência do público com Diego Hypólito e Maike Cruz. Em um embate acirrado, Aline recebeu 51,73% dos votos, enquanto Mike teve 47,34% e Diego 0,93%. Ao todo, o paredão recebeu 209.254.975 votos e foi o recorde da temporada.