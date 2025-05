Advogado de Gugu dá nova versão sobre morte do famoso: "Não houve"

Vida do apresentador voltou a repercutir nas redes sociais - Foto: Reprodução

Seis anos após a morte de Gugu Liberato, o trágico acidente doméstico que tirou a vida do apresentador voltou a repercutir nas redes sociais. No último fim de semana, viralizou um trecho da entrevista do advogado Jorge Lordello ao podcast Snider Cast, na qual ele rebate declarações polêmicas de Rafael Ilha e apresenta a versão da família Liberato sobre o ocorrido.

O que aconteceu no dia da morte de Gugu?

Segundo Lordello, Gugu havia acabado de retornar de uma viagem de negócios pela China ou Cingapura. Ele decidiu passar alguns dias com os filhos na casa recém-comprada na Flórida (EUA), antes de retornar ao Brasil. Foi nesse curto período que o acidente aconteceu.

De acordo com o advogado, Gugu explorava os cômodos da residência e entrou em um ambiente escuro com três portas. Ao tentar acender a luz, o apresentador teria pisado em uma área não estruturada para circulação, despencando de uma altura significativa.

“Essa porta, quando ele abre, estava escuro. Era um cômodo, não era um sótão, onde tinha um aparelho de ar-condicionado. A dedução da família é que ele entra até para conhecer melhor o lugar, imaginando ser um cômodo habitável. E quando ele entra pra ligar a luz, pisa numa área que não poderia pisar e despenca de lá”, explicou Lordello.

"Não houve limpeza de ar-condicionado", diz advogado

O advogado reforçou que a estrutura das casas norte-americanas pode ter confundido Gugu, pois, diferente do Brasil, sótãos nos EUA muitas vezes têm portas e aparência de cômodos comuns. Ele também criticou as declarações de Rafael Ilha, que sugeriu outra versão para a morte.

“Essa é a história verdadeira. O que o Rafael conta é achismo. Não teve limpeza de ar-condicionado”, afirmou.