Após fracasso do BBB, Globo grava novo reality em cidade da Bahia

É a Bahia! Globo grava reality sobre trisal em terras baianas - Foto: Divulgação

O fracasso do BBB não assustou a Globo. A emissora está gravando um novo reality show original no eixo Itacaré–Ilhéus, no sul da Bahia. Comandado por Deborah Secco, o programa terá como foco as relações poligâmicas e promete abordar de forma inédita o universo dos trisais e das dinâmicas não-monogâmicas no Brasil.

A atração será exibida pelo Globoplay e se chamará 'Terceira Metade'. A proposta é lançar um olhar sensível e provocador sobre diferentes formas de amar. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. . Nas redes sociais, Deborah já deixou escapar alguns registros dos bastidores das gravações: “Spoiler do que ando aprontando aqui na Bahia com o @globoplay. Vem coisa boa por aí!!!”, escreveu no Instagram.

Quando vai estrear?

O Terceira Metade tem lançamento previsto para 2025 e será o primeiro reality de paquera brasileiro com foco exclusivo em relacionamentos poligâmicos. A proposta é ambiciosa e marca a estreia de Deborah Secco como apresentadora oficial de um formato do gênero.

Sobre o que é o programa?

A produção gira em torno da convivência e das trocas afetivas de pessoas que vivem ou buscam relações poligâmicas. O reality será uma espécie de experimento social com participantes reais que se identificam com formas alternativas de amar. Inicialmente, o programa teria o nome “Poliamor”, mas o título foi alterado para Terceira Metade.

A escolha por Deborah Secco também se conecta à vida pessoal da atriz, que já viveu um relacionamento aberto com seu ex-marido, Hugo Moura. A ideia é que ela conduza as dinâmicas do reality com conhecimento de causa.