Angélica expõe descontentamento com filho Benício: “Incomoda”

Benício tem dado trabalho a mãe - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Angélica abriu o coração e fez um novo desabafo sobre a criação de seus três filhos: Joaquim, de 20 anos, Benício, de 17, e Eva, 12. Convidada do podcast ‘Pé no Sofá Pod’, apresentado por Giulia Costa e Flávia Alessandra, a artista citou as diferenças de personalidades dos herdeiros.

“O Joaquim nasceu com 80 anos, é um senhor”, disse ela. “Nas poucas vezes que a gente saiu, tenho a sensação que o Joaquim é muito maduro e centrado”, confessou Giulia Costa. “Mais do que eu, ele é o pai de todos em qualquer situação”, completou Angélica.

Entretanto, ao falar sobre o filho do meio, Benício, Angélica revelou que o jovem tem uma personalidade mais complicada e expôs seu descontentamento com ele. “E o Benício é o questionador. Ele vai até você ceder para ele, como eu nunca vou ceder, a gente fica horas naquilo. Isso incomoda um pouco. Ele dá mais trabalho nesse sentido, sim. Joaquim é mais sentimental e cede, Benício não cede nunca”, disparou.

A loira também revelou que costuma se policiar ao falar com os herdeiros, pois precisa se adaptar à personalidade de cada um. “Me policio muito, porque, com cada um, é de um jeito. Com o Joaquim, eu falo muito, tudo. O que vem na minha cabeça, eu falo e sei que ele vai assimilar. Com o Benício, como tem essa coisa questionadora, eu tenho que ter um jogo, tenho que falar até certo ponto, duas casinhas, andar mais três”, confessou.

“É você conhecer o filho e saber como pode lidar com cada um e que sua mensagem chegue e assimile aquela mensagem. Eu dou meu jeito de mandar minha mensagem, é isso, estou vendo e quero que ele perceba. Às vezes, faço de um jeito que eles percebam”, concluiu.

Polêmica com Benício

Vale lembrar que Benício esteve envolvido em uma polêmica recente. O jovem foi o pivô de uma briga entre a ex-namorada, Duda Guerra, e a influenciadora Antonella Braga, ambas com 16 anos.

As jovens discutiram em uma viagem após Antonella pedir para seguir o perfil privado do filho de Angélica e Luciano Huck no Instagram, que é restrito para amigos íntimos e alguns familiares.

Irritada, Duda publicou um vídeo contando o ocorrido e criticou a colega, deixando claro que estava com ciúmes. “Meu namorado não é o Cauã Reymond, não é como se ela tivesse pedido para seguir ele, porque o Instagram dele é aberto, o do meu namorado não. Então ela não tem essa intimidade para pedir para seguir o dix dele”, disse ela na época.

Pronunciamento de Angélica

O caso repercutiu tanto que Angélica foi cobrada pelos internautas para se pronunciar sobre o assunto. A apresentadora fez um post em seu perfil do Instagram e lamentou a exposição da vida íntima do filho, que terminou o namoro dias depois.

“Ontem, a namorada do meu filho esteve envolvida em uma situação nas redes com outras adolescentes e, como mãe, foi doloroso ver como isso se espalhou. Pedi imediatamente que a equipe que cuida das minhas redes agisse para conter a situação, removendo comentários inapropriados ou ofensivos”, disse ela.

“Infelizmente, durante o processo, um pequeno descuido na moderação acabou ampliando o mal-entendido. Lamento por isso e agradeço a todos que responderam com empatia e bom senso”, completou a famosa, que foi acusada de curtir comentários que ofendiam a ex-nora.

A loira ainda reforçou que os jovens precisam ter cuidado com a internet. “Crescer hoje, sob o julgamento constante das redes, é muito mais difícil. A lógica da aprovação instantânea, os ataques anônimos, a pressão pra parecer sempre certo diante de milhares de pessoas... tudo isso pesa demais pra quem ainda está construindo sua identidade. Por isso, além de esclarecer, quis vir aqui renovar o apelo para que a gente pense, juntos, os ambientes que estamos criando online. A saúde mental dos nossos jovens depende disso”, concluiu.