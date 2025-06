Filho diz que Latino é o P.Diddy brasileiro: "Eu vou provar"

Guilherme Rocha e Latino - Foto: Instagram

O filho do cantor Latino, Guilherme Rocha, de 27 anos, também conhecido como Namentti, usou as redes sociais, na última sexta-feira, 23, e atacou seu pai, o acusando de ser o P.Diddy brasileiro, se referindo ao rapper norte-americano, acusado de crimes como tráfico e abuso sexual.

"As pessoas vão ver quem é o Latino. Esse merda desse Latino. Ele é o Puff Daddy brasileiro, e eu vou provar. Eles nem sabem as coisas que eu tenho no celular contra ele", acusou Guilherme, que foi expulso de casa e acusado pelo pai de ser dependente químico e ter agredido a mãe e a madrasta.

"E ele usou a minha mãe, que é mais covarde, que me abandonou quando criança, e ainda forneceu coisas para o próprio pai", completou.

O jovem afirmou que era "desumano" morar com o pai e disse que o cantor trai a atual mulher com "amante novinha".

"Todo mundo acha que meu pai é um mocinho. Eu morei com ele e vi o que acontece dentro de casa. São coisas desumanas. Me forçou mentir várias vezes. Manipulador, mentiroso, traidor. Todo mundo já conhece a fama dele", disparou.

De acordo com relatos de Guilherme, Latinou chegou a ajudá-lo por cerca de seis meses, mas parou há dois. O rapaz afirma que o cantor nunca pagou pensão.

"A respeito das alegações de pagamento de pensão, ele nunca pagou. Começou a me dar dinheiro faz uns seis meses, e usa disso pra me humilhar. Sempre me mantém bloqueado nas redes sociais". O rapaz afirma que nem mesmo foi registrado formalmente por Latino.

"Não sou esse vagabundo que meu pai está pintando, esse monstro. Estou aqui no meu trabalho, numa oficina, atualmente durmo na frente do trabalho porque ainda não tenho condição de alugar um lugar. Estou morando aqui, foi uma escolha minha, assumo, mas estou trabalhando. E o problema é essa difamação do meu pai, o desdenho, as humilhações, a arrogância, que fez com que eu não quisesse conviver com ele. Eu não queria ter razão, queria que meu pai tivesse amor por mim", disse o rapaz.

Ele assumiu o vício em álcool, mas negou ser usuário de drogas. "Nunca pensei que iria conhecer meu pai e seria um cara que teria coragem de expor as fraquezas, o filho, os demônios internos, as fraquezas que enfrentou na vida, na bebida, nas drogas, não, porque não sou dependente químico. Meu problema sempre foi o álcool, mas foi um vício que consegui superar, hoje trabalho numa oficina automotiva. Eu realmente bebia bastante, tomava uma garrafa de vodca por dia, mas não queria que as pessoas me conhecessem por esse problema", contou.

Confira os vídeos: