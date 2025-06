Influenciadora adota 'dog reborn': "Traz carinho"

Influenciadora Ju Isen - Foto: Reprodução

Diante de uma febre com as famosas bebês reborns, influenciadores têm ampliado o leque de opções com bonecos realistas. Um exemplo é a Ju Isen. Conhecida pelos sites de celebridades como a Musa das Manifestações, ela decidiu adotar um “dog reborn” em sua rotina.

A influencer conta que sempre foi um sonho ter um cachorro, mas após ataque de um Akita Inu, que a feriu durante festa no México, resultando em uma cirurgia no nariz, decidiu por uma alternativa “mais segura”.

"Eu sempre quis um segundo cachorro, mas depois do ataque, fiquei muito receosa. O dog reborn é uma alternativa que traz carinho e presença, sem riscos.”

A influenciadora contou que recebe olhares de pessoas nas ruas. "Quando saio com ele, percebo os olhares curiosos das pessoas. Algumas até perguntam se é um cachorro de verdade, outras estranham, mas para mim é uma forma de ter companhia sem medo".

| Foto: Reprodução

Além do brinquedo, ela é tutora do cachorro Francisco. "Eles ficam juntos, e o mais curioso é que o Francisco aceita bem. Quando estou com o reborn, ele se aproxima, deita por perto."

Ju Isen afirma que nunca teve o desejo de ser mãe de criança e que a adoção do dog reborn foi uma alternativa pessoal. "Não quero um bebê. Nunca quis. Mas gosto da ideia de ter cuidado, presença e carinho no dia a dia — o reborn representa isso sem trazer responsabilidades que não me fazem sentido no momento."