Brigou? Influenciador posta desabafo após cancelar viagem com Zé Felipe

Lucas Guedez causou um burburinho nas redes sociais ao publicar um desabafo em seu perfil do Instagram, nesta sexta-feira, 23. Em seu texto, o influenciador anunciou que não ia mais viajar com o cantor Zé Felipe para Portugal, acendendo rumores de uma possível treta com o artista.

“Para a galera de Portugal.. só passando pra avisar que não irei mais!! Peço desculpas a todos, estava muito feliz com minha ida e vi que muitos de vocês também.. Então peço compreensão e em breve - se Deus quiser - estarei aí pra conhecer cada um de vocês. Obrigado pelo carinho”, escreveu ele.

Apesar de não ter citado o motivo do cancelamento da viagem, o famoso publicou uma mensagem reflexiva minutos depois do desabafo. “Dar às pessoas a mesma importância que elas nos dão. Talvez esse seja o segredo”, dizia o post.

Outro desabafo

Lucas também usou seu perfil no X, antigo Twitter, para desabafar e contou mais detalhes sobre o assunto. “Toda vez que faço isso, a vida me dá o mesmo recado: quem se esquece de si, sempre acaba se machucando. Tá na hora de aprender... Talvez do jeito mais difícil, mas aprender”, escreveu ele.

“Engraçado como a gente insiste em colocar os outros na frente, né? Sempre se doa, se entrega, se preocupa... E no final, quem fica pra depois é a gente mesmo”, concluiu ele, apagando os posts pouco tempo depois.

Entretento, o rapaz garantiu que não tem nehuma briga com Zé Felipe. "De onde vocês estão tirando isso? Parem de inventar coisas, meu Deus do céu", comentou ele em uma página de fofocas.