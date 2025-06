Luana Piovani detona Neymar e debocha: “Bebê reborn do futebol”

Luana e Neymar possuem uma rixa - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Luana Piovani voltou a atacar Neymar nas redes sociais. A atriz fez um post em seu perfil do Instagram, na tarde desta sexta-feira, 23, onde compartilhou um vídeo do comentarista Guilherme Pallesi, do programa “Bola na Rede”, da RedeTV!, em que ele compara o atleta com um bebê reborn, boneco do momento.

“Para mim, hoje, o Neymar é muito mais um bebê reborn do Santos, o bebê reborn do futebol brasileiro. É caro e não serve pra porcaria nenhuma”, disse o rapaz durante o programa.

“Quando (alguém) fala Neymar do Santos, eu não reconheço, agora se falar bebê reborn do Santos, aí eu sei que é o jogador que já foi muito bom, mas hoje não incomoda ninguém”, completou ele.

Treta de Luana e Neymar

A rixa de Neymar e Luana não é tão recente assim. Em maio de 2024, a artista proferiu ofensas contra o craque do Santos, após ele ser a favor de um projeto de lei que visava privatizar praias brasileiras.

“É de cair o c* da b*nda mesmo. Se não bastasse ser péssimo pai, péssimo homem, ele ainda quer ganhar o título de péssimo cidadão. Que vergonha desse ser, ganância de m*rda”, disparou ela na época.

Irritado, Neymar chegou a responder a famosa e ainda abriu uma queixa-crime contra ela, pedindo cerca de R$ 50 mil de indenização e alegando que as ofensas da loira incentivaram uma bondade ódio contra ele

Em uma audiência de conciliação, a defesa do jogador chegou a pedir que a atriz emitisse uma nota de retratação em suas redes sociais, o que foi negado prontamente pela defesa dela, que seguiu debochando dele nas redes sociais.

Má influência para o filho

Em outro momento, Piovani fez um desabafo durante uma entrevista e alegou que o atleta é uma péssima influência como homem, confessando que teme que seu filho, Dom, se inspire nele, já que Neymar convive com o surfista Pedro Scooby, pai da criança.

“Ele está na fase da adolescência, começando a admirar personalidades como Neymar, Oruam… gente que só pensa em dinheiro, ostentação e escuta músicas que falam mal de mulher”, disse ela na ocasião.