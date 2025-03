Internado, Baco diz se vai cantar no Carnaval: "Espero que entendam"

Baco foi a público informar que está “sumido” nas redes sociais porque está cuidando da saúde - Foto: Reprodução | Instagram

Internado para “cuidar da saúde”, o cantor baiano Baco Exu do Blues falou em seus stories se pretende ou não seguir com seu show no Carnaval de Salvador. Nesta quarta-feira, 25, ele atualizou seu quadro com uma foto em um hospital.

“Passei esses dias internado, to me recuperando ainda, mas sim, vai ser meu único show que vou fazer no Carnaval. Espero que entendam”, disse nos stories o artista.

Nesta semana, Baco foi a público informar aos seus 3,6 milhões de seguidores que está “sumido” nas redes sociais porque está cuidando da saúde. O artista deve se apresentar no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador, e vai dividir palco com Rachel Reis, ÁTTOOXXÁ, Davi Moraes e Marina Sena, no Palco Multicultural (Praça Municipal).

“To fazendo meu melhor para entregar o melhor possível para vocês. Vai ser um dia lindo, conto com a minha cidade”, disse ele - “Podem ficar relaxados que eu to cada dia melhor”, finalizou ele