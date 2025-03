De graça! Centro Histórico terá shows de Marina Sena, Rachel Reis e Baco

NO CARNAVAL

A mineira Marina Sena - Foto: Divulgação

O Carnaval de Salvador promete mais uma vez transformar o Centro Histórico em um dos principais pontos de efervescência cultural da festa. Para 2025, grandes nomes da música brasileira foram confirmados para se apresentar na Praça Municipal pela Prefeitura de Salvador, nesta sexta-feira, 21.

Entre as atrações que subirão ao Palco Multicultural nos dias 28 de fevereiro, 1º, 2 e 3 de março, estão Davi Moraes, Rachel Reis, Àttooxxá e Baco Exu do Blues. Além deles, o público poderá curtir o som da mineira Marina Sena, fenômeno do pop nacional.

As datas de cada apresentação ainda não foram divulgadas, mas é provável que o show de Marina Sena aconteça no dia 3 de março, já que ela tem um show no Camarote Salvador na ocasião.