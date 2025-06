Bia Miranda relata susto no trânsito: "O inimigo está nervoso"

Bia Miranda - Foto: Reprodução / Instagram

A influencer Bia Miranda, de 21 anos, relatou que passou por um susto no trânsito na manhã deste domingo, 25, a caminho do hospital para visitar a filha Maysha, de um mês, que está na UTI.

De acordo com ela, um veículo surgiu em frente ao carro em que ela estava e, ao jogar o automóvel para a calçada, ele quase tombou.

"Falar para vocês, manas, o inimigo está nervoso. Acordei e acabei de notar que estou com manchinhas vermelhas, do dia pra noite isso surgiu no meu corpo", começou o relato, feito em vídeo nos stories de seu perfil no Instagram.

"Estou indo ver a Maysha e a gente quase capotou com o carro. Um carro estava do nosso lado e ele foi pra nossa frente sem mandar seta nenhuma, não tinha como frear. Então, o Gabriel 'tacou 'para o lado e subiu na calçada para não bater. Não deu pra gravar porque estava com o celular no colo. Isso causa acidente, que loucura", contou.

A bebê, fruto de seu relacionamento de Bia com Samuel Sant'Anna, está internada desde o dia em que nasceu devido a prematuridade.

Confira: