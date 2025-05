Soraya Thronicke deixa de seguir Virginia após CPI e motivo surpreende

Soraya teve um embate com Virginia durante a CPI - Foto: Reprodução: Youtube | TV Senado

Parece que a amizade de Soraya Thronicke e Virginia Fonseca não durou muito. A senadora deixou de seguir a influenciadora digital no Instagram, nesta segunda-feira, 19, uma semana depois de interrogá-la na CPI das Bets.

A informação foi anunciada pela própria parlamentar através de uma live em seu perfil do Instagram. Na transmissão ao vivo, ela explicou que deu unfollow na esposa de Zé Felipe após ela participar do ‘Rancho do Maia’, reality show organizado pelo influenciador Carlinhos Maia, em Alagoas.

“Mas, por conta do vídeo que ela postou com Carlinhos Maia, ontem, eu deixei de segui-la. Ok? Porque para mim, aquilo foi... Eu estava tentando conquistá-la para ver se eu... Lógico que eu não acreditava exatamente nela, mas foi o gesto”, disse ela, citando o vídeo em que a loira canta uma música que fala de jogo do tigrinho.

GENTE? Após depor na CPI das Bets, Virginia Fonseca participa do Rancho do Maia e canta música sobre “dinheiro do tigrinho”. pic.twitter.com/qZJH5iIN0g — poponze (@poponze) May 18, 2025

A senadora também confessou que não acredita nas declarações dadas por Virginia durante a CPI. “Duvido que o dinheiro que ela ganha das Bets não signifique nada. Ela ocultou o quanto ela ganha. E no outro dia está dançando com o Carlinhos Maia, que também está na nossa mira”, disparou.

Soraya para de seguir Virgínia após a influenciadora debochar da cpi.



a gente avisou sem contar que Virgínia foi pra esse rancho do carlinhos Maia só pra ter "apoio" depois de perder mais de 500 mil seguidores.pic.twitter.com/G2jpIzVwoQ — Kelly Patroa (@PatroaKely) May 20, 2025

Virginia na CPI

A passagem de Virginia pela CPI das Bets deu o que falar nas redes sociais. Convidada para depor no dia 13 de maio, a influenciadora digital chegou ao senado utilizando uma camisa de moletom com o rosto da filha do meio, Maria Flor, e um copo Stanley.

A escolha da roupa da influenciadora causou estranheza nos internautas, que a acusaram de utilizar uma estratégia para tentar passar a imagem de inocência com relação aos supostos crimes cometidos por ela ao divulgar as plataformas de jogos de azar.

Durante a comissão, Virginia também virou meme ao confundir o canudo de seu copo com o microfone e acabar sugando o aparelho, percebendo o erro logo em seguida e rindo da situação.

🇧🇷 Durante depoimento na CPI das Bets, influenciadora Virgínia confunde microfone do Senado Federal com o canudo da sua garrafa térmica. pic.twitter.com/nLibwL3L6X — Eixo Político (@eixopolitico) May 13, 2025

Briga com Soraya

Um dos momentos de tensão da CPI foi quando Virginia levantou a voz para Soraya Thronicke, após a senadora exibir um vídeo dela divulgando os famosos “jogos do tigrinho” em seu perfil do Instagram.

Virginia se irritou e alegou que a gravação foi feita em 2022 e não condiz mais com a realidade atual. “Pega um vídeo recente, Soraya. Cê tá pegando vídeo lá de 2022, pô. O negócio nem tinha as coisas. Pega vídeo recente”, disse ela, visivelmente estressada.

Surpresa com a atitude da moça, a senadora pediu que ela mantivesse a educação inicial. “Senhora Virginia, eu estou tratando a senhora com muita urbanidade”, declarou ela, recebendo um pedido de desculpas de Virginia logo em seguida.

“Quero pedir desculpas, mais uma vez, por ter me estressado. Esse vídeo, eu tinha acabado de fechar com a Esportes da Sorte, não tinha exigências do Conar. Na época, não tinha essas coisas do Conar. Vou sair daqui reflexiva, não sabia desses dados. Peço desculpas, mais uma vez, pela exaltação”, disparou.