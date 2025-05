Após ‘treta’, Virginia revela conversa “secreta” com senadora em CPI

NO OFF

Virginia Fonseca prestou depoimento na CPI das Bets nessa terça-feira, 14 - Foto: Lula Marques | Agência Brasil

Virginia Fonseca protagonizou alguns dos momentos mais curiosos e polêmicos do mundo dos famosos dos últimos meses durante o seu depoimento na CPI das Bets, que aconteceu nessa quarta-feira, 13. A esposa do cantor Zé Felipe chegou a se irritar com a senadora Soraya Thronicke (Podemos/MS). Depois, porém, ela se desculpou e revelou uma conversa “secreta” com a política.

A influenciadora digital não gostou quando a parlamentar exibiu um vídeo antigo em que ela promovia um site de apostas e contestou a ação. “Quero pedir desculpas, mais uma vez, por ter me estressado. Esse vídeo, eu tinha acabado de fechar com a Esportes da Sorte, não tinha exigências do Conar”, afirmou a famosa.

Na oportunidade, Virginia disse que se sentiu acolhida e super respeitada no Senado. “No final, eu dei um leve estressezinho com a Soraya, mas depois a gente conversou no off. Pedi desculpas para ela. É que a gente fica um pouco exaltado nessas situações. Foi a primeira vez, espero que a última”, revelou.

Depoimento

Virginia foi questionada durante o depoimento se continuaria promovendo casas de apostas e afirmou que iria pensar. “Mas gostaria que a senhora chamasse aqui todos os times de futebol, todos os eventos patrocinados, todas as emissoras, que hoje, tudo, tem bet. O meu trabalho é publicidade. Tenho um contrato, não é fácil quebrar um contrato, mas irei pensar sobre”, falou.

Além disso, ela explicou que não se arrepende de nada que já fez na vida. “Acredito que tudo serviu de ensinamento. Eu fiz, e hoje estou aqui depondo pra colaborar. Então, espero que ajude”, concluiu.

Roupa de Virgínia na CPI foi estrategicamente pensada

No depoimento à CPI das Bets, Virgínia Fonseca chamou atenção não apenas pelas falas, mas também pelo visual escolhido. Moletom com o rosto da filha, cabelo solto, óculos de armação leve e um copo Stanley rosa criaram uma imagem que destoa do ambiente político-formal do Senado.

A influenciadora digital, investigada por divulgação de sites de apostas ilegais, optou por uma estética despretensiosa, quase juvenil.

Para entender o que esse visual comunica, o Portal A TARDE consultou Clara Laface, consultora de imagem e especialista em comunicação não verbal. Segundo ela, a escolha parece “estrategicamente pensada”.

"Cada aparição de Virgínia tende a ser cuidadosamente construída, e neste caso, ela reforça uma imagem de vulnerabilidade e doçura, contrastando com o contexto de julgamento público", disse.

Virgínia vai ser presa?

Ainda não há indícios que comprovem ações criminosas realizadas por Virgínia Fonseca. Por isso, a influenciadora só poderá ter o mandato de prisão expedido se for comprovado que ela mentiu ao responder algumas das perguntas feitas no momento do depoimento na CPI, pois poderia ser enquadrado como crime de falso testemunho.

Por que Virgínia foi convocada?

A mulher do cantor Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo, prestou depoimento na casa legislativa na manhã dessa terça, quando foi interrogada pelos congressistas sobre o seu envolvimento com as bets.

A intenção foi ouvir a influenciadora sobre a promoção de campanhas publicitárias relacionadas a jogos de azar e apostas online. A influenciadora tem 53,4 milhões de seguidores no Instagram e já fez, em suas redes sociais, divulgações de empresas de apostas.

“Nos últimos anos, a influenciadora esteve envolvida em campanhas de marketing para casas de apostas, utilizando sua ampla base de seguidores para divulgar essas atividades”, afirmou a senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MT), relatora no pedido de convocação.