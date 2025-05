Luana Piovani detona Virginia e a compara com Von Richthofen

Luana Piovani teceu várias críticas a Virginia Fonseca - Foto: Divulgação e Agência Senado

A influenciadora digital Luana Piovani teceu várias críticas a Virginia Fonseca, que concedeu depoimento na CPI das Bets, nessa terça-feira, 13. A famosa usou o Instagram para compartilhar um post que compara o visual utilizado pela empresária com o de Suzane Von Richthofen, que assassinou os pais em 2002.

“Por que essas meninas quando são acusadas de alguma ilegalidade o figurino sempre remete à algo pueril? Moletons com motivos infantis farão elas parecerem honestas, decentes e boa gente? A verdade não rima”, diz o DJ Pedro, na publicação repostada por Piovani. Virginia concedeu depoimento com um moletom que tinha a foto de uma de suas filhas.

A ex de Pedro Scooby seguiu com as críticas e até tirou sarro da influencer. “Ela não entendeu”, escreveu, ao adicionar emojis de risada. O vídeo em questão era sobre um questionamento feito à Virginia.

“A senhora tem refletido sobre o possível impacto direto de suas campanhas publicitárias para as casas de apostas, no qual aumenta o endividamento de seus seguidores e da população em geral? Existe alguma preocupação com a ação de sua parte para mitigar esses efeitos negativos?”, questionou uma pessoa.

Luana Piovani também criticou o fato de Virginia ter falado diversas vezes sobre Deus. “Fico com ódio quando nos tratam como otários. Essa excomungada falando em Deus? Que o karma da desgraça que ela vende inunde a vida dela”, declarou. As críticas geraram reações de Zé Felipe e Poliana Rocha, que saíram em defesa da influencer.

Roupa de Virgínia na CPI foi estrategicamente pensada

No depoimento à CPI das Apostas, Virgínia Fonseca chamou atenção não apenas pelas falas, mas também pelo visual escolhido. Moletom com o rosto da filha, cabelo solto, óculos de armação leve e um copo Stanley rosa criaram uma imagem que destoa do ambiente político-formal do Senado.

A influenciadora digital, investigada por divulgação de sites de apostas ilegais, optou por uma estética despretensiosa, quase juvenil.

Para entender o que esse visual comunica, o Portal A TARDE consultou Clara Laface, consultora de imagem e especialista em comunicação não verbal. Segundo ela, a escolha parece “estrategicamente pensada”.

"Cada aparição de Virgínia tende a ser cuidadosamente construída, e neste caso, ela reforça uma imagem de vulnerabilidade e doçura, contrastando com o contexto de julgamento público", disse.

Virgínia vai ser presa?

Ainda não há indícios que comprovem ações criminosas realizadas por Virgínia Fonseca. Por isso, a influenciadora só poderá ter o mandato de prisão expedido se for comprovado que ela mentiu ao responder algumas das perguntas feitas no momento do depoimento na CPI, pois poderia ser enquadrado como crime de falso testemunho.

Por que Virgínia foi convocada?

A mulher do cantor Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo, prestou depoimento na casa legislativa na manhã dessa terça, quando foi interrogada pelos congressistas sobre o seu envolvimento com as bets.

A intenção foi ouvir a influenciadora sobre a promoção de campanhas publicitárias relacionadas a jogos de azar e apostas online. A influenciadora tem 53,4 milhões de seguidores no Instagram e já fez, em suas redes sociais, divulgações de empresas de apostas.

“Nos últimos anos, a influenciadora esteve envolvida em campanhas de marketing para casas de apostas, utilizando sua ampla base de seguidores para divulgar essas atividades”, afirmou a senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MT), relatora no pedido de convocação.