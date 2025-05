Sem Exu? Grande Rio se pronuncia após suposta exigência de Virgínia

Circularam rumores de que a influenciadora, que se identifica como evangélica, teria solicitado à agremiação que o samba-enredo não abordasse religiões de matriz africana - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após ser confirmada como a nova rainha de bateria da escola de samba Grande Rio, a influenciadora Virgínia Fonseca se viu no centro de uma polêmica nas redes sociais. Circularam rumores de que a influenciadora, que se identifica como evangélica, teria solicitado à agremiação que o samba-enredo não abordasse religiões de matriz africana.

A informação, no entanto, foi negada pela assessoria da Grande Rio. De acordo com representantes da escola, não houve qualquer exigência por parte de Virgínia em relação ao conteúdo do desfile.

"Isso é uma história que inventaram. Não procede. Ela foi apresentada hoje, uma querida, esteve aqui na quadra, fez fotos, gravou vídeos e já está super entrosada com a escola. Isso é fake news", afirmou a assessoria em nota enviada à Veja.

Rainha de bateria

Virgínia foi anunciada oficialmente como substituta da atriz Paolla Oliveira nesta quinta-feira, 22. Com a repercussão negativa nas redes sociais, a Grande Rio optou por desativar os comentários da publicação feita em seu perfil no Instagram.

Apesar da controvérsia, a influenciadora ainda não se manifestou publicamente sobre o caso.

Virginia na CPI

A passagem de Virginia pela CPI das Bets também deu o que falar nas redes sociais. Convidada para depor no dia 13 de maio, a influenciadora digital chegou ao senado utilizando uma camisa de moletom com o rosto da filha do meio, Maria Flor, e um copo Stanley.

A escolha da roupa da influenciadora causou estranheza nos internautas, que a acusaram de utilizar uma estratégia para tentar passar a imagem de inocência com relação aos supostos crimes cometidos por ela ao divulgar as plataformas de jogos de azar.

Durante a comissão, Virginia também virou meme ao confundir o canudo de seu copo com o microfone e acabar sugando o aparelho, percebendo o erro logo em seguida e rindo da situação.