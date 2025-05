Golpe de Andressa Urach confirma alerta de vidente

Influencer relatou mais de R$ 800 mil em dívidas - Foto: Reprodução

Andressa Urach revelou estar passando por um momento difícil, após ter sofrido um golpe financeiro. Em meio à situação, um detalhe chamou a atenção: a situação teria sido "prevista" por uma vidente.



No dia 4 de abril, a vidente Michelle Castro, conhecida como a Dona do Destino, revelou em entrevista à revista Contigo que Urach enfrentaria uma fase turbulenta, envolvendo perdas financeiras e agravamento emocional. A previsão voltou à tona após os recentes relatos da própria influenciadora sobre problemas com ex-sócios.

“Parece que a Andressa vai ter algum tipo de problema, algum golpe... Isso pode agravar a depressão dela”, disse Michelle na época.

A espiritualista também apontou que essa decepção afetaria diretamente os rumos da carreira de Urach, embora tenha destacado que seria uma pausa temporária.

Andressa Urach confirma fase difícil

Pouco tempo após a previsão, Andressa Urach confirmou ao portal LeoDias que está enfrentando um momento delicado em sua vida pessoal e profissional. Ela afirmou ter sido vítima de diversos golpes financeiros, envolvendo empresas das quais era sócia.

"Meu nome estava indo para protesto, pois o antigo sócio já estava devendo há 3 meses para fornecedores”, disse a loira.

Segundo Andressa, ela retornou a Porto Alegre para se reaproximar da família e reorganizar os negócios, incluindo o supermercado que abriu no Sul.

Mais de R$ 800 mil em dívidas

A ex-A Fazenda detalhou que enfrenta disputas empresariais em mais de uma frente. Em uma empresa, um sócio teria deixado dívidas milionárias. Em outra, onde ela atua como investidora, os sócios teriam reinvestido sua parte sem sua autorização.

“Tive a infelicidade de escolher as pessoas erradas pra fazer sociedade. Confiei sem poder acompanhar de perto”, lamentou.

Instagram de Andressa Urach fora do ar

Além dos problemas financeiros e emocionais, Andressa Urach ainda sofreu um duro golpe: perdeu o acesso à sua conta oficial no Instagram, onde acumulava mais de 5 milhões de seguidores, o que representa não só a queda no alcance digital, como também uma perda de uma de suas principais fontes de renda e influência.