Luana Piovani defende Bella Campos após "nota 0" por atuação

Piovani usou as redes sociais para apoiar Bella - Foto: Reprodução

Luana Piovani saiu em defesa de Bella Campos após a atriz receber nota zero por sua atuação como Maria de Fátima no remake de Vale Tudo, da TV Globo. A crítica partiu da colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, que classificou a performance como “cheia de oscilações” e apontou que a personagem teria perdido sua complexidade, se transformando apenas em uma "periguete".

Diante da avaliação, Piovani usou as redes sociais para apoiar Bella: “Acho tão cruel e deselegante dar nota zero em público para o trabalho de alguém, ainda mais para uma atriz que está começando e se esforçando”, declarou. Ela também destacou os efeitos emocionais que críticas desse tipo podem causar: “A pessoa não pensa na repercussão que isso pode ter na vida da guria”.

| Foto: Reprodução

A personagem Maria de Fátima, originalmente interpretada por Glória Pires em 1988, é um dos papéis centrais da trama, exigindo grande intensidade dramática.

Bella Campos recebe nota zero por atuação em Vale Tudo e web reage

"Desculpem os críticos, mas na minha opinião de noveleiro, uma das boas coisas de #ValeTudo tem sido a Maria de Fátima. E acho que a Bella Campos encontrou o tom divertido para a personagem (essa sim, cheia de oscilações). E também discordo sobre o periguete. 0 para a nota 0", escreveu o jornalista Lucas Pasin.

"A Bella Campos tomar 0 do Globo antes da Paolla Oliveira é bem estranho. A Heleninha tá muito mais distante do ideal, e do que se espera da Paolla também", disse o roteirista Dudu Guimarães. "Enquanto isso, a Paolla Oliveira pode canastrar em paz e não ganha uma notinha zero. Por que será?", questionou um internauta.