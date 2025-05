Perdeu tudo? Andressa Urach sofre golpe milionário e pede socorro

Andressa Urach está passando por um momento delicado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A ex-criadora de conteúdo adulto Andressa Urach está passando por um momento delicado no âmbito financeiro. Ela revelou que está enfrentando uma fase complicada e resolveu ir para Porto Alegre em busca de apoio da família. Urach acabou sendo vítima de um grande golpe em várias empresas que tem.

“Inclusive no mercado ao qual eu não tinha conhecimento de que meu nome estava indo para protesto, pois o antigo sócio já estava devendo há 3 meses para fornecedores”, disse a loira em entrevista ao portal LeoDias.

Nessa ida para perto da família, a influenciadora digital, que preferiu não se aprofundar no assunto, ressaltou que quer cuidar do supermercado que abriu por lá.

“Em outra empresa, meu outro sócio me deve mais de 800 mil reais e não quer me pagar. Já em outra, por ser investidora, os sócios acham que não tenho que receber e reinvestiram a minha parte!”, explicou.

Por fim, a modelo afirmou que infelizmente escolheu as pessoas erradas para fazer sociedade. “Tive a infelicidade de escolher as pessoas erradas pra fazer sociedade, pois não tinha tempo pra cuidar, então eu confiei! Agora estou no Sul, para colocar as dívidas do mercado em ordem e tentar reerguer e consertar o rombo que está”, afirmou.

Vale lembrar que, recentemente, Andressa Urach perdeu a antiga conta que tinha mais de 5 milhões de seguidores no Instagram.

Vai para a CPI? Andressa Urach já protagonizou polêmica em bet

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets tem dado o que falar entre os famosos. Alguns deles, inclusive, se tornaram alvos da investigação, como é o caso dos influenciadores digitais Virginia Fonseca e Rico Melquiades, que foram ouvidos nesta semana. Outro nome que talvez entre no radar é o da ex-criadora de conteúdo adulto Andressa Urach.

A loira participou de uma festa de inauguração de uma casa de apostas na madrugada do dia 26 de novembro de 2024, em São Paulo. No dia, ela protagonizou uma baita confusão com a modelo Juju Ferrari. As duas acabaram brigando. Ela precisou ir para o hospital e levou pontos no rosto por conta de um sangramento.

Andressa Urach corre risco de ser convocada?

Até o momento, não existe nenhuma convocação ou convite para que Andressa Urach compareça na CPI das Bets. De acordo com o advogado especialista em bets, Milton Jordão, seria exagerada uma convocação no caso de Urach.

Para ele, teria que haver uma relação mais forte entre o objeto da investigação e a famosa. “Na minha opinião, sendo somente esse o fato, a princípio, não vejo motivação”, afirmou, em entrevista ao Portal A TARDE.