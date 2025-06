Defesa de influenciador se pronuncia após acidente fatal: "Em choque"

Enzo ainda está preso - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

A defesa do influenciador digital Enzo Santana, que se envolveu em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira, 26, na Rua das Pitangueiras, no bairro de Matatu de Brotas, em Salvador, se pronunciou.

Em entrevista ao programa Balanço Geral, da Record TV, o advogado de defesa de Enzo Santana, Otto Lopes, explicou que o rapaz estava próximo de casa quando acabou colidindo com o motociclista durante uma ultrapassagem.

“Enzo teria iniciado uma ultrapassagem, fazendo mudança de faixa, e o motoqueiro também faz o mesmo movimento em sentido diverso. Iniciou a ultrapassagem de movimento de faixa e eles colidem frente a frente. Então existiu um acidente que ambos trocavam de faixa e essa não é uma versão de Enzo, não é uma versão da defesa de Enzo, mas sim de uma testemunha ocular que esteve em delegacia por livre e espontânea vontade narrando o que de fato aconteceu”, disse ele.

“Ele sai da residência onde ele reside com a companheira para buscar alimento para ela que está grávida e pediu para comprar um lanche. Ele saiu e quando ele retornou acabou colidindo ali nas proximidades do Deca, perto da estação do metrô ali em Brotas”, explicou.

Ele também informou que o influenciador prestou socorro à vítima logo após a colisão. “A única testemunha que esteve na delegacia, que não conhece o Enzo, que falou o que aconteceu, que ela visualizou porque ela estava no local do momento, fala que Enzo entrou na delegacia pedindo socorro ali no DERRC [Delegacia Especializada de Repressão a Roubos em Transporte Coletivo], que foi nas proximidades do DERRC, pedindo socorro. Pedindo ajuda para que ajudasse aquela pessoa que estava no solo e que ajudasse ele também”, disparou.

Otto ainda afirmou que Enzo foi retirado às pressas do local do crime pois possuía risco de ser linchado por outros motoqueiros que passavam pelo espaço. “Ele fica à disposição, busca prestar o socorro, mas as pessoas seguram ele diante do risco de linchamento. Começaram a se aglomerar motoqueiros na região e tinham risco eminente de lincharem ele. De lá, a própria delegacia do DERC, os policiais do DERC encaminham ele para a central de flagrantes”, destacou o advogado, que completou: “Ele está em choque e bastante sentido com o falecimento da pessoa, porque nunca foi a intenção dele tirar a vida de ninguém. Um crime de trânsito que ele acabou se envolvendo. [Ele] quer esclarecer e quer prestar a sua versão do que de fato aconteceu”.

Possível ida ao Barradão

Conhecido por seu namoro com a influenciadora maranhense Radija Pereira, que possui mais de 3 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram, o rapaz colidiu com o motociclista Uzias Cardoso de Souza, de 41 anos, que não resistiu e veio a óbito durante o ocorrido.

Horas antes do acidente, Enzo foi visto curtindo com alguns amigos no estádio Manoel Barradas, durante a partida do Santos contra o Vitória. Ele chegou a publicar registros no local em seu perfil do Instagram, que foi desativado após o acidente.

O jovem foi detido em flagrante logo depois da colisão e levado à Central de Flagrantes (Cenflag) para prestar esclarecimento. Ele ficará à disposição da Justiça até a próxima terça-feira, 27, onde passará por uma audiência de custódia.

O que diz a Polícia Civil?

Procurada pela reportagem do portal A TARDE, a Polícia Civil se manifestou sobre o ocorrido e informou que o veículo de Enzo colidiu de frente com a motocicleta da vítima, que faleceu no local do acidente.

“Um homem foi encaminhado por policiais militares à Central de Flagrantes (Cenflag), onde foi autuado em flagrante pelo envolvimento no acidente de trânsito que vitimou Uzias Cardoso de Souza, de 41 anos, na madrugada de segunda-feira (26), no bairro de Matutu de Brotas”, informaram em nota.

“Segundo informações preliminares, o suspeito que estava conduzindo um veículo, colidiu frontalmente contra a motocicleta, que a vítima dirigia. Guias periciais e de remoção foram expedidas. O homem segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário”, concluíram.

A investigação também aponta que Enzo não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Pedido de casamento e gravidez

Vale lembrar que Enzo havia pedido a noiva, Radija Pereira, em casamento nesta semana. Os dois compartilharam registros do momento especial nas redes sociais, que seguem desativadas após o acidente.

Eles são pais de Rávila, de apenas 10 meses de vida, e segundo informações do próprio advogado de Enzo, estão à espera do segundo filho ou filha, notícia que ainda não havia sido anunciada publicamente por eles.

Eles estão juntos desde 2022 e assumiram o namoro meses depois de Radija anunciar o fim do relacionamento com o influenciador digital Tiago Souza, que atualmente é casado com Sheila Matos, conhecida como Sheuba.