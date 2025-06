Jogadora é expulsa de time após começar a vender conteúdo adulto

A atleta deu adeus ao time de futsal - Foto: Foto: Divulgação

Marcela Soares se envolveu em uma confusão após criar contas nas plataformas adultas Privacy e OnlyFans. A ex-jogadora de futsal, de 21 anos, foi expulsa do time que jogava após compartilhar fotos e vídeos sensuais.

A diretoria do time a dispensou após descobrir a nova profissão da moça, que já faturou mais de R$ 55 mil por mês com a venda destas mídias ousadas, muito mais do que já ganhou em anos atuando no esporte.

Ciente do burburinho em torno do caso, a jovem se manifestou publicamente. “Ganhei liberdade e a minha própria independência financeira. Foi difícil, a hipocrisia é real, o machismo também. Me senti injustiçada, excluída e julgada, mas não vou me deixar abater por isso. Estou me fortalecendo de novo”, disparou.

Marcela também alegou que seu contrato não tinha nenhuma cláusula com relação a produção de conteúdo. “Não estava fazendo nada errado. Fui julgada, inclusive por outras mulheres, por companheiras de quadra. É triste, mas real. Deixo o esporte, mas não deixo as plataformas. Estou com a consciência tranquila!”, reforçou.

Salário no futsal

A atleta ainda contou que hoje em dia consegue ganhar 10 vezes mais do que antes. Ela revelou que iniciou no esporte com um salário de R$ 550 por mês, que mal dava para cobrir suas despesas com treinos.

Entretanto, Marcela garantiu que pretende voltar a jogar futsal algum dia, pois é apaixonada pelo esporte. “Amo jogar. O futsal é parte de mim. Só não aceito mais estar em lugares que querem controlar minha vida fora de quadra”, afirmou.

Atletas que possuem plataformas adultas

Sobre a inspiração em outras atletas que produzem conteúdo, a loira revelou que gosta muito da ex-BBB Key Alves. “Key abriu portas. Ela mostrou que dá para ser sensual, inteligente e vitoriosa ao mesmo tempo. Ela me provou que dá para estar na TV, no esporte e ainda ser dona de si. Me inspiro nisso. Não tenho medo de rótulos”, concluiu.

Entrento, Key e Marcela não são as únicas que viram nas plataformas adultas uma fonte de renda. Além dela, atletas de outros segmentos como futebol, volêi e basquete também criaram suas contas +18.

São eles:

Amanda Costa

Ex-jogadora de basquete, a atleta está no ramo há um bom tempo. Conhecida por passar por times como Microcamp e o Ribeirão Preto, Amanda Costa possui sua conta do OnlyFans há mais de dois anos e cobra US$ 13 (R$ 73) por mês.

Keyt Alves

Irmã gêmea de Key Alves, a jogadora de vôlei resolveu seguir os passos da familiar e abriu uma conta no OnlyFans. A jovem já possui mais de 6 mil curtidas na plataforma de conteúdos adultos e cobra o montante de US$ 14 (R$ 79).

Fábio Braz

Engana-se quem pensa que só as mulheres é quem vendem fotos sensuais. O ex-zagueiro Fábio Braz também está no OnlyFans. Conhecido por suas passagens pelo Vasco e Corinthians, No site, o atleta cobra R$ 40 por seus conteúdos, que incluem nudez total.

Igor Nova

Já o ciclista Igor Nova entrou no ramo do entretenimento adulto para poder financiar os seus treinos e comprar equipamentos, mas agora pensa em focar na nova carreira no Privacy, onde tem faturado uma bolada mensalmente.